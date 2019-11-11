وزارة الصحة تدشن المسح الوطني لنواقل الأمراض في محافظة ظفار

صلالة- الرؤية

دشّنت وزارة الصحة ممثلة في المديرية العامة لمراقبة ومكافحة الأمراض والمديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة ظفار، المسح الوطني الشامل لنواقل الأمراض، وذلك تحت رعاية معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة، وبحضور سعادة أكجمال ماجتيموفا ممثلة منظمة الصحة العالمية لدى السلطنة وأصحاب السعادة الولاة وأعضاء مجلسي الشورى والدولة.

ويستمر المسح الوطني الشامل لنواقل الأمراض لأسبوعين في مدينة صلالة ونياباتها وإحيائها المختلفة ضمن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لنواقل الأمراض، والتي تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة عن نواقل الأمراض بالسلطنة وتحقيق التدبير المتكامل والناجح لهذه النواقل، بمشاركة الجهات المعنية الأخرى بالصحة العامة كالبلدية والشؤون البيئية والزراعة والثروة الحيوانية.

وألقى الدكتور خالد بن محمد المشيخي، المدير العامة للمديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة ظفار كلمة في مستهل الحفل، مبينا حرص وزارة الصحة على تنفيذ المسح بمختلف المحافظات بمهنية عالية مما سيفضي إلى خلق قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة عن نوعية نواقل الأمراض وأماكن تواجدها وكثافة ذلك التواجد في عموم محافظات السلطنة.

وحول المسح الوطني الشامل، قدم الدكتور سيف بن احمد العبري مدير عام المديرية العامة لمراقبة ومكافحة الأمراض عرضا تقديميا استعرض فيه أبرز الأمراض المعدية وأماكن انتشارها حول العالم، وكذلك أهم الأمراض المعدية عن طريق النواقل الحشرية في السلطنة كالبلهارسيا المنقولة عن طريق الحلزون وحمى الكونغو النزفية عن طريق القراد والملاريا وحمى الضنك عن طرق البعوض.

وشرح مدير عام المديرية العامة لمراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة أهمية التدبير المتكامل للمكافحة نواقل الأمراض ولخصها في استخدام طرق ووسائل جديدة لمكافحة نواقل الأمراض، وإدارة جيدة للمبيدات من أجل الاستخدام الآمن وللتقليل من خطورة مقاومة الحشرات للمبيدات، وإمكانية ربط مفهوم التدبير المتكامل لنواقل المرض وتنسيقه مع مفهوم المكافحة المتكاملة للآفات الزراعي والعناية بالبيئة والحفاظ عليها.

وتهدف استراتيجية المسح الحشري الى القيام بعمليات المكافحة لأماكن التوالد المكتشفة والبؤر المحتملة تجنبا لحدوث حالات مرضية، وذلك بمساعدة فرق المكافحة من الجهات الأخرى المشاركة.

ويسعى القائمون على المسح الوطني لنواقل الأمراض كذلك إلى تسيير حملة توعوية متزامنة مع عمل فرق المسح الفنية من خلال نشر النشرات التثقيفية والتوعوية لشرائح المجتمع والعمالة الوافدة من مختلف الجنسيات وتعريفهم بأهداف المسح وأهمية مكافحة نواقل الأمراض الحشرية بالمحافظة على البيئة والتقيد بأسس الصحة العامة.