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"السلامة المرورية" يعزز معارف الطالبات بأنظمة المرور

الإثنين 11 نوفمبر 2019 07:33 م بتوقيت مسقط

"السلامة المرورية" يعزز معارف الطالبات بأنظمة المرور

 

مسقط - الرؤية

زار عدد من طالبات مدرستي الشفاء والولجة للتعليم الأساسي معهد السلامة المرورية بالإدارة العامة للمرور، واستمعن خلال الزيارة إلى محاضرة توعوية عن الجهود التي تبذلها شرطة عمان السلطانية للحد من الحوادث، وأهمية تقيد مستخدمي الطريق بقواعد وأنظمة المرور وكيفية تطبيق اشتراطات السلامة المرورية.

ورافق المحاضرة النظرية تطبيق عملي بقاعة السلامة العامة عن أهمية ربط حزام الأمان أثناء سياقة المركبة، ودور مسند الرأس في الوقاية من الإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية.

ويهدف المعهد من هذه الزيارات إلى توعية الطلبة وتنمية قدراتهم وزيادة الوعي لديهم بمختلف جوانب السلامة المرورية.

 

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