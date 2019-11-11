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انطلاق ملتقى مجموعة التجانس الآسيوية للأجهزة والمستلزمات الطبية

الإثنين 11 نوفمبر 2019 07:32 م بتوقيت مسقط

انطلاق ملتقى مجموعة التجانس الآسيوية للأجهزة والمستلزمات الطبية

 

الرؤية – مريم البادية

رعى سعادة الدكتور سلطان بن يعرب البوسعيدي، مستشار وزارة الصحة للشؤون الصحية، أمس، أعمال ملتقى مجموعة التجانس الآسيوية للأجهزة والمستلزمات الطبية، الذي تنظمه وزارة الصحة بالتعاون مع المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية وبحضور عدد من مديري العموم ورؤساء الوحدات الصحية بالوزارة والجهات الحكومية الأخرى، بالإضافة لممثلين من الهيئات والمنظمات الصحية العالمية، وذلك في فندق جراند ميلينوم الذي يستمر لأربعة أيام.

ويهدف الملتقى إلى توحيد إجراءات الرقابة على الأجهزة والمستلزمات الطبية بما يتوافق مع النُظم والإجراءات العالمية المعمول بها لدى الدول والهيئات الرقابية الدولية، وذلك لضمان التأكيد على حصول دول المجموعة والدول المشاركة الأخرى من خارج المجموعة على أجهزة ومستلزمات طبية ذات كفاءة ومأمونية ومنع دخول أية منتجات متدنية الجودة أو مزيفة وذلك من منطلق الحرص على صحة وسلامة المرضى.

وقال الدكتور محمد بن حمدان الربيعي، مدير عام الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة في كلمته، إن للمستلزمات الطبيــة أهميـة بالغــة في صحــة ورفاهية الشعـــوب للدور الذي تلعبه في الرعاية الصحية بصـــورة مباشــرة وغير مباشـــرة وعلى نطاق واســع، آخـــذين في الاعتبار التنوع الكبير في طبيعة ونوع هذه المستلزمات والتي تتراوح ما بين البسيطة جداً مثل القطن والقفازات وبين المعقدة مثل أجهزة التصوير الإشعاعــي إلى تلك الأجهزة ذات الأهمية المتنوعة في التشخيص والعلاج.

وأضاف الربيعي أنّ وزارة الصحة استحدثت دائرة للرقابة على الأجهزة والمستلزمات الطبية بالمديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية، وذلك من باب أهمية وجود رقابة تعنى بسلامة الأجهزة والمستلزمات الطبية، والتأكّد من مطابقتها للمواصفات العالمية وأدائها الآمن بما يكفل سلامة المرضى ومشغلي الأجهزة والقائمين عليها في القطاع الصحي، بالإضافة إلى تلقي بلاغات مشاكل وحوادث الأجهزة الطبية.

 

 

 

 

 

                    

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