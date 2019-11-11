تدريب موظفي بلديات الظاهرة على آليات التعامل مع المبيدات

عبري - ناصر العبري

انطلق صباح أمس الإثنين البرنامج التدريبي «الطرق السليمة للتعامل مع المبيدات الحشرية» والذي تنظمه المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه لمحافظة الظاهرة وانطلق البرنامج بحضور أحمد بن عبدالله اليعقوبي مدير دائرة الرقابة الصحية والصرف الصحي بالندب بالمديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه لمحافظة الظاهرة.

ويقام البرنامج بقاعة التوعية والتدريب بولاية عبري بمشاركة 13 موظفاً يمثلون مختلف القطاعات البلدية والمائية بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه من رؤساء أقسام الصحة الوقائية ومراقبي وعمال فرق المكافحة ويستمر البرنامج لمدة 4 أيام.

وينظم البرنامج تحت إشراف مركز تنمية الموارد البشرية بالوزارة وتنفذه مديرية بلديات الظاهرة ويحاضر خلال البرنامج المدرب مازن بن راشد بن خليفة الكلباني من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ويتضمن البرنامج عددا من المحاور تمثلت في أنواع نواقل الأمراض وضررها على الإنسان وكذلك طرق التعامل السليم مع مختلف فئات المبيدات الكيميائية والطرق الحديثة في مكافحة نواقل الأمراض كذلك تدريب المشاركين على تشغيل وصيانة معدات الرش.