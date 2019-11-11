"مسقط 30" يربح 31 نقطة.. و125% زيادة في قيم التداول

الرؤية - مريم البادية

ارتفعَ المؤشرُ العام لسوق مسقط للأوراق المالية، في إغلاق أمس، إلى مستوى 4072 نقطة تقريبا؛ بربح 31 نقطة، بنسبة 0.784 في المئة، مقارنة بمستوى إغلاقه السابق. وارتفع مؤشر العائد الكلي ليصل إلى 4337 نقطة.

وشهدت جلسة أمس ارتفاعا في قيم التداول إلى 2.239 مليون ريال وبنسبة ارتفاع 125 في المئة عمَّا كانت عليه في الجلسة السابقة؛ حيث وصلت خلالها إلى 0.996 مليون ريال. وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 0.172 في المئة، وبلغت ما يقارب 18.83 مليار ريال.

وبلغتْ قيمة شراء غير العمانيين 614 ألف ريال بنسبة 27 في المئة من إجمالي العمليات، فيما سجلت قيمة بيع غير العمانيين 774 ألف ريال وبنسبة 34 في المئة، وانخفض صافي الاستثمار غير العماني 159 ألف ريال عماني وبنسبة 7 في المئة.

وأغلق القطاع المالي عند مستوى 6549 نقطة مرتفعا 14 نقطة وبنسبة 0.22 في المئة، فيما أغلق قطاع الصناعة عند 4511 نقطة مرتفعا 25 نقطة وبنسبة تغير 0.57 في المئة. وأغلق قطاع الخدمات عند 1946 نقطة مرتفعا 21 نقطة وبنسبة تغير 1.11 في المئة. وأغلق مؤشر السوق الشرعي عند مستوى 556 نقطة مرتفعا نقطتين وبنسبة 0.51 في المئة.

وجرى التداول، أمس، على أسهم 42 شركة؛ ارتفعت منها 20 شركة وانخفضت 4 شركات، فيما استقرت أسعار 18 شركة، وتم التداول في 15,962,393 مليون سهم، بعدد صفقات 673 صفقة.