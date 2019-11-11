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في احتفالها باليوم العالمي لمكافحة السمنة

"بنك العز" يدعم الجمعية العمانية لمرضى السكري

الإثنين 11 نوفمبر 2019 06:55 م بتوقيت مسقط

"بنك العز" يدعم الجمعية العمانية لمرضى السكري

 

مسقط - الرؤية

قدَّم بنك العز الإسلامي دعمه للجمعية العمانية لمرضى السكري، في إطار احتفالها باليوم العالمي لمكافحة السمنة، وضمن التزام البنك ببرامج المسؤولية الاجتماعية.

وأقيم الحفل في فندق لاشيو بولاية بوشر، تحت رعاية السيد خالد بن حمد بن حمود البوسعيدي. وتحرص الجمعية على الاحتفاء بجهود المخلصين في التصدي للسمنة التي لا تزال بحسب إحصائيات وزارة الصحة تمثل تحديا للجميع للوصول إلى الأهداف المرجوة، وتشير البيانات إلى أن 35,2% يعانون من السمنة و31,4% آخرين يعانون من زيادة بالوزن قد تتطور إلى سمنة.

وتتعاون الجمعية العمانية لمرض السكري مع المركز الوطني للسكري والغدد الصماء لمتابعة تنفيذ برنامج إنقاص الوزن من خلال العيادات الطبية، وتُسهم الجمعية في تدريب الكوادر الطبية لتكون مؤهلة لتقديم أفضل خدمة، كما تعمل على رفع الوعي العام بتحديات السمنة وتعزيز سبل التصدي لها بالتعاون مع الشركاء من خلال تنظيم فعالية اجتماعية لعرض النتائج المتحققة ولتحفيز الأفراد الذين يعانون من السمنة للاشتراك في البرامج. كما تسعى الجمعية من خلال تنظيم هذه الفعالية إلى تحفيز الأفراد الذين أنقصوا أوزانهم للاستمرار على النمط الصحي الغذائي والرياضي لضمان استمرار هذه النتائج لسنوات عمرهم القادمة؛ مما يُساعدهم على تحسين جودة حياتهم.

وقالت عائشة الخروصية مساعد المدير العام رئيسة قسم التخطيط الإستراتيجي والمسؤولية الاجتماعية ببنك العز الإسلامي: نلتزم بالمسؤولية الاجتماعية تماشيا مع رسالة البنك المتمثلة في تحقيق نتائج استثنائية ومستدامة لمساهمينا. وهو ما يتم تنفيذه من خلال دمج الاهتمامات الاجتماعية في قيمنا والشفافية التشغيلية. لذلك نحن ملتزمون بلعب دور ريادي في المجتمعات التي نخدمها، عبر تنفيذ العديد من المشاريع التي لها أثر إيجابي على المجتمع.

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