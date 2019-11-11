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شراكة بين بنك عمان العربي و"عمران" لتمويل فندق "دبليو مسقط"

الإثنين 11 نوفمبر 2019 06:54 م بتوقيت مسقط

شراكة بين بنك عمان العربي و"عمران" لتمويل فندق "دبليو مسقط"

مسقط - الرؤية

وقَّعت الشركة العُمانية للتنمية السياحية "عُمران" -الذراع التنفيذية للتطوير السياحي في السلطنة- مؤخرًا، اتفاقية تمويل طويل الأمد مع بنك عُمان العربي لتمويل فندق دبليو مسقط. ويأتي الاتفاق في إطار جهود الحكومة لتنويع مصادر الدخل؛ من خلال تعزيز أداء القطاع السياحي، وتوحيد الجهود المشتركة لخدمة الرؤية المستقبلية للاقتصاد الوطني.

وتمَّ توقيع الاتفاقية في فندق دبليو مسقط، ومثل شركة عمران: بيتر واليكنوسكي الرئيس التنفيذي للشركة، فيما مثل بنك عُمان العربي الرئيس التنفيذي رشاد بن علي المسافر، بحضور عدد من أعضاء من الإدارة التنفيذية العليا من كلا الطرفين.

وقال بيتر  واليكنوسكي: ما يميز هذه الاتفاقية هو توقيتها الذي جاء بعد اكتمال الأعمال الإنشائية والافتتاح الرسمي للفندق؛ بحيث يمكن سداد التمويل من أرباح التشغيل. فضلاً عن كونها بمثابة دليل آخر على جدوى الشراكة الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في صناعة السياحة؛ حيث إنَّ دخول القطاع الخاص ممثلاً ببنك عُمان العربي في تمويل الأصول السياحية مثل فندق دبليو مسقط، سيتيح لنا الفرصة لاستخدام تمويلنا الحكومي لإضافة أصول جديدة ومشاريع أخرى في إطار الاستراتيجية العُمانية للسياحة 2040.

من جهته، قال رشاد المسافر: ندرك في بنك عُمان العربي الإمكانات الكبيرة للقطاع السياحي، ودوره المحوري في التنويع الاقتصادي، ونحن ملتزمون بدعم مختلف الجهات الحكومية التي تعمل على تنفيذ الاستراتيجية السياحية 2040، وسعداء بالتعاون مع الشركة العُمانية للتنمية السياحية عُمران التي تملك سجلاً حافلاً في تطوير وإدارة عدد من أبرز الأصول السياحية المستدامة في السلطنة مثل فندق دبليو مسقط.  كما تضمنت الاتفاقية قيام بنك عُمان العربي، بتوفير خدماته لزوار ونزلاء فندق دبليو مسقط، عبر أحدث أجهزته للصرف الآلي المزودة بتقنيات NFC والشاشة التفاعلية.

وتُعدُّ "عُمران" أكبر شركة استثمارية في قطاع الضيافة في السلطنة، وتضم محفظتها 24 فندقاً ومنتجعاً من العلامات الأشهر محلياً وعالمياً،  ومن خلال شراكاتها الاستراتيجية مع أفضل المُطورين على المستويين الإقليمي والعالمي، استطاعت الشركة أن تُسهم وبقوة في تعزيز أداء القطاع السياحي العُماني وابتكار تجارب جديدة في عالم السفر والضيافة.

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