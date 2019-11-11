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مستهدفا تدريب 10 آلاف طالب وطالبة بالتعاون مع "إنجاز عمان" و"التوجيه المهني"

ميثاق للصيرفة الإسلامية يستأنف تنفيذ برنامج "المستثمر الصغير" للعام الثالث على التوالي

الإثنين 11 نوفمبر 2019 06:54 م بتوقيت مسقط

ميثاق للصيرفة الإسلامية يستأنف تنفيذ برنامج "المستثمر الصغير" للعام الثالث على التوالي

مسقط - الرؤية

يُواصل ميثاق للصيرفة الإسلامية تنفيذ البرنامج التدريبي "المستثمر الصغير" للعام الثالث على التوالي، بالتعاون مع مؤسسة إنجاز عمان، وضمن المبادرة الوطنية "بصمات" التي أطلقها بنك مسقط لتعزيز دوره في مجال المسؤولية الاجتماعية. ويستهدف البرنامج تدريب 10000 طالب وطالبة من الصفين السابع والثامن في المدارس الحكومية والخاصة في مجال الثقافة المالية، بالتعاون مع المركز الوطني للتوجيه المهني بوزارة التربية والتعليم.

وشهدتْ الفترة الماضية تنفيذ البرنامج في مدارس جنوب وشمال الشرقية، ويواصل ميثاق للصيرفة الإسلامية تنفيذه في مدارس أخرى بمختلف محافظات السلطنة، وفق جدول معد من قبل مؤسسة إنجاز عمان، وبالتعاون مع المركز الوطني للتوجيه المهني.

وتقدَّم ميثاق للصيرفة الإسلامية ومؤسسة إنجاز عمان بالشكر والتقدير للمركز الوطني للتوجيه المهني بوزارة التربية والتعليم على دعمه واهتمامه الكبير بإنجاح تنفيذ البرنامج من خلال التنظيم والتنسيق مع مختلف مدارس السلطنة، والتعاون المثمر في تحقيق أهداف البرنامج. كما وجَّهَا الشكر إلى إخصائيي التوجيه المهني في المدارس المشاركة تقديرا لدورهم ومشاركتهم وتعاونهم في إنجاح برنامج "المستثمر الصغير".

ويهدفُ البرنامج إلى إفادة عدد كبير من الطلاب والطالبات من الخدمات التعليمية والتثقيفية التي يقدمها البرنامج، خاصة طلاب المدارس في الصفوف السابع والثامن من خلال تعريفهم بأساسيات الأمور المالية والتعريف بالخدمات التي تقدمها المؤسسات المصرفية وكيفية التعامل معها، عبر تنظيم ورش عمل في المدارس يقدمها خبراء ومتخصصون في هذا المجال.

وتشكِّل هذه الورش التعليمية فرصة لطرح الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالجوانب المالية ودور المؤسسات المصرفية وأهميتها في تقديم وطرح التسهيلات المختلف والمنتجات والخدمات المصرفية وكيفية الاستفادة منها، وكذلك التعريف بالخدمات والتسهيلات المصرفية الإلكترونية وكيفية التعامل معها...وغيرها من الخدمات التي تقدمها المؤسسات المصرفية بشكل عام.

وقد نجح برنامج "المستثمر الصغير" في تدريب 21,000 طالب وطالبة وسط مشاركة مميزة فاقت التوقعات من خلال تنظيم أكثر من 600 ورشة عمل في أكثر من 300 مدرسة وبإشراف أكثر من 370 مدرسا، ومشاركة أكثر من 210 متطوعين.

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