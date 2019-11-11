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التدريب على "قيادة الذات" برعاية "صحار الدولي"

الإثنين 11 نوفمبر 2019 06:53 م بتوقيت مسقط

التدريب على "قيادة الذات" برعاية "صحار الدولي"

إبراء - الرؤية

رَعَى "صحار الدولي" دورة تدريبية بعنوان "قيادة الذات لتحقيق الازدهار"، نظَّمها مستشفى إبراء بمحافظة شمال الشرقية، بحضور أكثر من 800 موظف وعامل في المستشفى؛ وذلك في إطار سعيه المتواصل ليكون مؤسسة خدمية عمانية الهوية ذات ريادة عالمية، وحرصه على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع المحلي من خلال تنمية الموارد البشرية وتمكينها.

وقدم الدورة سعود بن محمد الرواحي مدرب معتمد في التطوير الإداري وتطوير الذات، وركزت الدورة على أهمية تطوير مهارات الموارد البشرية والعوامل التي تعزز مساهمتها الفاعلة؛ لما له من أثر كبير في جودة الإنتاج وتعزيز القدرات الفردية.

وقال خليل بن سالم الهديفي مدير عام التجزئة المصرفية في صحار الدولي: من منطلق إستراتيجية صحار الدولي وغايته المتمثلة في تحقيق المزيد من الفوز ومساعدة الناس والمجتمعات من أجل تحقيق النمو والازدهار وتلبية متطلباتهم المتغيرة باستمرار، حرصنا على المشاركة من خلال رعاية هذه التدورة التدريبية التي سلطت الضوء على تعزيز القدرات والمهارات لدى الكوادر البشرية التي تعتبر من أهم العوامل التي تساعد على قيادة وتحقيق التنمية المستدامة بكافة مجالاتها في البلاد. كما أن مشاركة صحار الدولي في مثل هذا النوع من البرامج والمبادرات تعد بمثابة فرصة مثالية لتقديم الدعم للمؤسسات الحكومية، وهي تسهم في الوصول إلى شريحة أكبر من الزبائن المحتملين، ونشر الوعي حول منتجاته وخدماته المصرفية.

من جانبه، قال خالد بن محمد الصوافي مدير مستشفى إبراء: نشكر صحار الدولي على المبادرة، ونقدر التزامه بتحقيق التعاون الإستراتيجي والمثمر مع وزارة الصحة -ممثلة بمستشفى إبراء. ولا يخفى علينا الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة من أجل النهوض بمستوى الخدمات الصحية في السلطنة، واهتمامها الدؤوب بتطوير الموارد البشرية وتعزيز طاقاتها بشكل إيجابي من أجل تقديم خدمة طبية بجودة عالية للمراجعين والمرضى في كافة المؤسسات الصحية، ومن هذا المنطلق احتضن مستشفى إبراء هذه الدورة التدريبية التي استهدفت موظفيه بشكل أساسي، وتوعيتهم بقدراتهم الفردية مما يُسهم في الارتقاء بمستوى إنتاجيتهم المهنية.

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