الإثنين, 11 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
29 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

بالصور .. وفاة 6 عمال حاصرتهم مياه الأمطار بمسقط

الإثنين 11 نوفمبر 2019 01:07 م بتوقيت مسقط

EJEhwk1XUAAccmM
EJA5tWrXsAEI_jM
EJEhx32XUAAMVwO
EJEhxcSWwAAcYQr
EJEhxCVWsAAixMO
EJFFbd2X0AAWaQu
EJFFctVXYAIVs1U
EJFFddfXYAE9dtV
IMG_20191111_122615-1024x683
IMG_20191111_121646
EJFFcK9XUAABZR0

 

مسقط - الرؤية

تمكنت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة مسقط من انتشال (٦) عمال من جنسيات آسيوية وهم مفارقين للحياة، إثر طمرهم بأحد مشاريع تمديد المياه بمرتفعات المطار بولاية السيب.

وتلقى مركز عمليات الهيئة بلاغاً عن احتجاز عمال في موقع أعمال حفريات تابع لمشروع خط نقل مياه رئيسي والتي تنفذه إحدى الشركات العاملة في مجال الأنفاق، وعلى الفور تم توجيه فرق البحث والإنقاذ المائي وكذلك الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين بأن العمال قد حاصرتهم مياه الأمطار والطين أثناء قيامهم بأعمال توصيل الأنابيب، وقد قامت الفرق باستخدام مضخات كبيرة الحجم لشفط المياه والوصول إليهم داخل الانبوب الخرساني البالغ طوله 295 متراً وبعمق 14 متراً تحت سطح الأرض. وبعد جهود مضنية استمرت ما يقارب (12) ساعة تم انتشالهم من داخل الأنبوب وهم مفارقين للحياة.

وتهيب الهيئة بالشركات العاملة في مثل هذه المشاريع التقيد بقواعد السلامة لحماية العاملين من المخاطر.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

11 نوفمبر 2019

بسبب الأمطار.. وفاة مواطن بالرستاق واستمرار عمليات الإنقاذ لـ 6 عمال بالسيب

المزيد

27 فبراير 2017

بالصور.. مياه الأمطار تحاصر مدرسة حي الظاهر بقريات

المزيد

01 أكتوبر 2017

وفاة 3 عمال بإحدى السفن في ميناء صحار

المزيد

14 أبريل 2017

وفاة 3 عمال سقطوا من أعلى بناية في مسقط

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بالصور .. وفاة 6 عمال حاصرتهم مياه الأمطار بمسقط

المحليات - أخبار

بسبب الأمطار.. وفاة مواطن بالرستاق واستمرار عمليات الإنقاذ لـ 6 عمال بالسيب

المحليات - أخبار

تنبيهات بإخراج المركبات من مجاري الأودية .. وإنقاذ 3 أشخاص بالرستاق

المحليات - شرطة

"التربية والتعليم" تنفي تعطيل الدراسة

المحليات - تعليم

إنجاز مشروع البنى الأساسية لمدينة سمائل الصناعية بنهاية العام الجاري

الاقتصاد - محلي

بالفيديو والصور: استمرار هطول الأمطار على عدد من الولايات .. وتعدد بلاغات الاحتجاز

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بأمطار غزيرة على شمال السلطنة مع بداية تأثيرات المنخفض الجوي

المحليات - أخبار

بدء التأثيرات غير المباشرة للإعصار المداري "مها"

المحليات - أخبار

آخر تطورات العاصفة المدارية "مها".. وظفار تستقبل التأثيرات غير المباشرة لـ "كيار"

المحليات - أخبار

بالأسماء .. مرسوم سلطاني بتعيين أعضاء مجلس الدولة (فيديو)

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تنبيه ثانٍ حول غزارة الأمطار الرعدية على عدد من محافظات السلطنة

المحليات - أخبار

مرسوم سلطاني بتعيين أمين عام لمجلس الشورى

عمان - مراسيم سلطانية

إعلان أسفل الأكثر قراءة