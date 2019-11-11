انخفاض في درجات الحرارة وتوقعات بأمطار على جبال الحجر والمناطق المجاورة

مسقط - الرؤية

أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إلى انخفاض نسبي في درجات الحرارة العظمى تصل لما دون الثلاثين على المناطق الساحلية والمناطق المجاورة للجبال بينما تكون في مطلع (بداية) الثلاثينات في المناطق الصحراوية.

وأضافت بأن الصورة الجوية توضح تكاثف السحب على جبال الحجر والولايات المجاورة لها مع فرص امتدادها للمناطق الساحلية لبحر عمان و فرص لأمطار متفرقة.

وقالت إن كميات الأمطار المسجلة (ملم) في بعض محطات الرصد التابعة للهيئة العامة للطيران المدني خلال 24 ساعة كالتالي :

محضة 49.4

العوابي 43.8

بدبد 43.6

نخل 42.6

سيق 36.8

صحم 22.4

لوى 22.4

بوشر 20.8

البريمي 14.0

صحار 14.0

شناص 13.2

السويق 12.8

الخابورة 12.6

الرستاق 12.4