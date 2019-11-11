عراق الحب السرمدي

تركية البوسعيدي| مسقط
ليتني أستطيع اللحاق
بركب أرواح بريئة
تناهشتها عنوة
مخالب المنون العتية
لأتقاسم معها موت السلام
وألتمس قطرة من نهر الخلود
علها تطفي لهيب الدهشة
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ليتني كنت هناك
لأغسل الأسى
أساي الجاثم في الصدر
بدمعة طفل
تنتهك الحياة في عينيه
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يا سيدة النساء
أما زلت تحنين شوقا
للقاء الحسين
عند باب كربلاه
لتسقينه من طهر يديك
جرعة ماء من نهر دجلة والفرات
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ماذا أصابك؟
يا عراق النجد
والحب السرمدي
يا مشهدا مطرزا بالشعر
وألف ليلة
نفطك كان نقمة
ولقمة سائغة
تلهث وراءها الأطماع
وعشقك الأبدي
كان وجعا نهتز له
الأبدان.
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يا عراق العز
كوني كما عهدناك ابدا
أيقونة الأزمنة
وعزيزة قوية
على مر العصور
تهفو إليك العقول
والقلوب والنفوس
كوني شوكة في
حلوقهم
ولا تبالي برياح السموم
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هامش:
من ديوان: سوار الحب