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عراق الحب السرمدي

الإثنين 11 نوفمبر 2019 08:48 ص بتوقيت مسقط

عراق الحب السرمدي

 

تركية البوسعيدي| مسقط

 

ليتني أستطيع اللحاق

بركب أرواح بريئة

تناهشتها عنوة

مخالب المنون العتية

لأتقاسم معها موت السلام

وألتمس قطرة من نهر الخلود

علها تطفي لهيب الدهشة

     ♧♧♧♧

 

ليتني كنت هناك

لأغسل الأسى

أساي الجاثم في الصدر

بدمعة طفل

تنتهك الحياة في عينيه

     ♧♧♧♧

 

يا سيدة  النساء

أما زلت تحنين شوقا

للقاء الحسين

عند باب كربلاه

لتسقينه من طهر يديك

جرعة ماء من نهر دجلة والفرات

     ♧♧♧♧

 

ماذا أصابك؟

يا عراق النجد

والحب السرمدي

يا مشهدا مطرزا بالشعر

وألف ليلة

نفطك كان نقمة

ولقمة سائغة

تلهث وراءها الأطماع

وعشقك الأبدي

كان وجعا نهتز له

الأبدان.

     ♧♧♧♧

 

يا عراق العز

كوني كما عهدناك ابدا

أيقونة الأزمنة

وعزيزة  قوية

على مر العصور

تهفو إليك العقول

والقلوب والنفوس

كوني شوكة في

حلوقهم

ولا تبالي برياح السموم

         ♧♧♧♧

هامش:

من ديوان: سوار الحب

 

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