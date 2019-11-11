الإثنين, 11 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
22 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

مجلس الدولة.. دعامة لمسيرة الشورى

الإثنين 11 نوفمبر 2019 08:27 ص بتوقيت مسقط

مجلس الدولة.. دعامة لمسيرة الشورى

 

مثَّل المرسوم السلطاني رقم (77/2019) بتعيين المكرَّمين أعضاء مجلس الدولة؛ إيذانًا باكتمال تشكيل مجلس عُمان الجديد، بعدما تمخَّضت انتخابات مجلس الشورى للفترة التاسعة عن انتخاب 86 عضوا، ومن ثم انتخاب رئيس المجلس والنائبين.

ومجلس عُمان -بجناحيه الدولة والشورى- هو ركن أصيل في منظومة دولة المؤسسات التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه. وخلال عقود النهضة المباركة، أثبتَ المجلس فاعليته في دعم مسيرة التنمية؛ بفضل ما يطرحه من رؤى قيِّمة في مختلف شؤون الحياة، وما يُصدره من تشريعات تدعم خطط التنمية المستدامة وتحسِّن بيئة الاستثمار والأوضاع الاجتماعية للمواطن، فضلا عمَّا يُعِده من دراسات ومقترحات تخدم مسيرة العطاء والنماء، إلى جانب الدور الرقابي للمجلس، والعمل المنوط بلجانه المختلفة، سواء في الشورى أو الدولة.

... إنَّ مجلس الدولة بأدواره وصلاحياته ومسؤولياته يُمثل دُعامة رئيسية لمسيرة الشورى في السلطنة، ويدفَع بعجلة التقدم إلى مزيد من الرخاء والاستقرار.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

09 يوليو 2018

رئيس مجلس الدولة ينوه بالدعم السامي لمسيرة الشورى.. و"المكتب" يناقش عددا من الدراسات والمقترحات

المزيد

27 أبريل 2015

مكتب مجلس الدولة يشيد بالتعاون البناء مع "الشورى"

المزيد

27 أبريل 2016

مكتب مجلس الدولة يستعرض جدول أعمال الاجتماع المشترك مع "الشورى"

المزيد

20 يونيو 2016

مجلس الدولة يقر مشروع قانون المستحضرات البيطرية.. ويعقد اليوم جلسة مشتركة مع "الشورى"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تنبيهات بإخراج المركبات من مجاري الأودية .. وإنقاذ 3 أشخاص بالرستاق

المحليات - شرطة

"التربية والتعليم" تنفي تعطيل الدراسة

المحليات - تعليم

إنجاز مشروع البنى الأساسية لمدينة سمائل الصناعية بنهاية العام الجاري

الاقتصاد - محلي

بالفيديو والصور: استمرار هطول الأمطار على عدد من الولايات .. وتعدد بلاغات الاحتجاز

المحليات - أخبار

بأوامر سامية.. بدء أولى جلسات دور الانعقاد السنوي الأول لمجلس الدولة 14 نوفمبر

عمان - الدولة والشورى

تنبيه ثانٍ حول غزارة الأمطار الرعدية على عدد من محافظات السلطنة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بأمطار غزيرة على شمال السلطنة مع بداية تأثيرات المنخفض الجوي

المحليات - أخبار

بدء التأثيرات غير المباشرة للإعصار المداري "مها"

المحليات - أخبار

آخر تطورات العاصفة المدارية "مها".. وظفار تستقبل التأثيرات غير المباشرة لـ "كيار"

المحليات - أخبار

بالأسماء .. مرسوم سلطاني بتعيين أعضاء مجلس الدولة (فيديو)

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

مرسوم سلطاني بتعيين أمين عام لمجلس الشورى

عمان - مراسيم سلطانية

سائق حافلة مدرسية يتوفى أثناء قيادتها وطالب ينقذ الموقف

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة