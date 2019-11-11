مجلس الدولة.. دعامة لمسيرة الشورى

مثَّل المرسوم السلطاني رقم (77/2019) بتعيين المكرَّمين أعضاء مجلس الدولة؛ إيذانًا باكتمال تشكيل مجلس عُمان الجديد، بعدما تمخَّضت انتخابات مجلس الشورى للفترة التاسعة عن انتخاب 86 عضوا، ومن ثم انتخاب رئيس المجلس والنائبين.

ومجلس عُمان -بجناحيه الدولة والشورى- هو ركن أصيل في منظومة دولة المؤسسات التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه. وخلال عقود النهضة المباركة، أثبتَ المجلس فاعليته في دعم مسيرة التنمية؛ بفضل ما يطرحه من رؤى قيِّمة في مختلف شؤون الحياة، وما يُصدره من تشريعات تدعم خطط التنمية المستدامة وتحسِّن بيئة الاستثمار والأوضاع الاجتماعية للمواطن، فضلا عمَّا يُعِده من دراسات ومقترحات تخدم مسيرة العطاء والنماء، إلى جانب الدور الرقابي للمجلس، والعمل المنوط بلجانه المختلفة، سواء في الشورى أو الدولة.

... إنَّ مجلس الدولة بأدواره وصلاحياته ومسؤولياته يُمثل دُعامة رئيسية لمسيرة الشورى في السلطنة، ويدفَع بعجلة التقدم إلى مزيد من الرخاء والاستقرار.