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"قمة الويب" تنتقد عدم وصول الإنترنت لملايين البشر في العالم

الإثنين 11 نوفمبر 2019 01:40 ص بتوقيت مسقط

"قمة الويب" تنتقد عدم وصول الإنترنت لملايين البشر في العالم

ترجمة- رنا عبدالحكيم

انتقد براد سميث رئيس مايكروسوفت حكومة أيرلندا بسبب عدم وصول خدمة الإنترنت إلى أجزاء من الجمهورية الأيرلندية، وجاء الانتقاد خلال "قمة الويب" وأمام جمهور يضم أكثر من 1000 شخص، على ما ذكرت صحيفة "ذي آيريش تايمز".

واستخدم سميث، الذي توظف شركته حوالي 1500 شخص في أيرلندا، الجمهورية كمثال على حالة يتم فيها "ترك مساحات شاسعة من السكان" بدون إمكانية الوصول إلى الإنترنت.

وفي حديثه على المسرح الرئيسي في لشبونة بالبرتغال، أخبر الحضور أنه على الرغم من أن أيرلندا هي "مسقط رأس قمة الويب، فإن أكثر من مليون شخص هناك" لا يستطيعون الوصول إلى النطاق العريض broadband.

وأضاف أن 21 مليون شخص في الولايات المتحدة أيضا محرمون من خدمة الإنترنت، مؤكدا أن هذا ينعكس بالضرورة على مدى إمكانية أن يحصل هؤلاء الأشخاص على فرصة عمل. وتابع القول: "نحن بحاجة إلى أن تتحرك الحكومات بشكل أسرع، وإلى وضع الأفراد كأولوية".

وعلى الرغم من الجدل حول التكاليف وندرة مقدمي العروض القادرين على البقاء في السوق الأيرلندي، تمضي الحكومة قدما في الخطة الوطنية للنطاق العريض بتكلفة تبلغ 3 مليارات يورو للوصول إلى المناطق الريفية في أيرلندا.

وكان سميث وهو المسؤول عن الكثير من النهج القانوني والتنظيمي لشركة مايكروسوفت، يحتل مكانة بارزة ضمن قائمة المتحدثين البارزين في قمة الويب، التي يديرها رجل الأعمال الأيرلندي بادي كوسجراف.

وعند الحديث عن تقييم مخاطر التقدم التكنولوجي مثل الذكاء الاصطناعي، حذر رئيس مايكروسوفت أيضًا من أن "أي أداة يمكن أن تصبح سلاحًا".

وقال "إن الذكاء الاصطناعي أداة لم يسبق لها مثيل من قبل، لذلك يمكن أن يكون سلاحًا لم يسبق له مثيل". وأضاف "لا ينبغي أن نسأل فقط عما يمكن أن تفعله أجهزة الكمبيوتر. يجب أن نسأل ما يجب عليهم فعله".

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