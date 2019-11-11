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بالفيديو.. مرحاض من الذهب مرصع بالماس في الصين

الإثنين 11 نوفمبر 2019 01:16 ص بتوقيت مسقط

بالفيديو.. مرحاض من الذهب مرصع بالماس في الصين

ترجمة- رناعبدالحكيم

كشفت شركة مجوهرات في هونج كونج تشارك في معرض إكسبو الصين، عن مرحاض ذهبي يحتوي على 40815 ماسة مثبتة في المقعد.

ومعظم المرحاض مصنوع من الذهب، ويتكون المقعد من زجاج مقاوم للرصاص مع 40815 ماسة مدمجة فيه؛ أي ما مجموعه 33468 قيراطًا.

وقالت الشركة المصنعة إنه من المقرر أن يتم فحص المرحاض من قبل موسوعة جينيس للأرقام القياسية لتحديد ما إذا كان مؤهلاً للحصول على رقم قياسي جديد بسبب عدد الماسات الموجودة في المقعد. وسيكون هذا الرقم القياسي العاشر للشركة المصنعة، التي سبق أن احتلت الألقاب بما في ذلك أكبر عدد من الماسات في العالم داخل ساعة.

 

 

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