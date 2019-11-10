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مستشفى النهضة ينظم حلقة عمل لتدريب العاملين على أحدث طرق علاج القدم السكرية

الأحد 10 نوفمبر 2019 09:03 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

نظَّمتْ مستشفى النهضة -وبالتعاون مع المجموعة الخليجية للقدم السكرية- حلقة عمل لتدريب العاملين الصحيين على الطرق وتقنيات علاج القدم السكرية، وذلك بفندق جراند ميلينيوم مسقط، واستمرت خلال الفترة 7-10 نوفمبر.

وتستهدفُ الحلقة التدريبية مشاركة العاملين الصحيين في عيادات السكري والقدم السكري في المؤسسات الصحية، والاستعانة بالخبراء الوطنيين والعالمين لتدريب العاملين الصحين على كيفيه التعامل الأمثل مع حالات القدم السكرية، وعلى أحدث التقنيات والأدوات المستخدمة في العلاج، والتعرف على الخبرات العالمية في هذا المجال للحد من تزايد أعداد مرضى القدم السكرية، وبناء قدرات وكفاءات وطنية بإمكانهم تدريب فئات أخرى مستقبلا.

وألقت الدكتورة منية مصطفى سباسن إخصائية أولى جروح وقدم السكري بمستشفى الجامعة بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، رئيسة المجموعة الخليجية للقدم السكرية، كلمة؛ أوضحت فيها أنَّ الدورة التدريبة تعدُّ مكثفة وتنفَّذ على فترتين صباحية ومسائية، وهي مختصة بأمراض القدم السكرية ومضاعفاته وتستمر لمدة أربعة أيام في محافظة مسقط.

وأضافت رئيسة المجموعة الخليجية للقدم السكرية أنَّه سيتم خلال الحلقة التدريبية مناقشة أهم الأسباب التي تؤدي للتقرحات في القدم بمرض السكر، وأحدث العـلاجات التي تم التوصل إليها على مستوى دول العـالم، من خلال استضافة أفضل الخبراء الدوليين من الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة وإيطاليا والهند ومصر، إضافة لتواجد عدد من الخبراء من دول الخليج العربي بما فيها السلـطنة. وأشارت إلى برنامج الدورة سيتخلله عقد عدة محاضرات نظرية وتدريبات عملية حول كيفية الوقاية والعلاج من هذه الأمراض بشكل جيد.

وتشيرُ الإحصاءات العالمية إلى تسبب مرض السكر في بتر قدم كل 30 ثانية، بينما الاكتشاف المبكر لتلك المضاعفات أمر سهل ويؤدي لعلاجها والشفاء الكامل منها، ويوجد بالسلطنة أكثر من 25 عيادة للعناية بالسكري في المناطق المختلفة بالسلطنة. ويتم من خلالها تشخيص وعلاج ومتابعة الحالات بصفة مستمرة، وبالرغم من وجود فئات مدربة قائمة في هذة العيادات، إلا أنَّ هذه الأعداد لا تعتبر كافية لمعالجة الأعداد المتزايدة لحالات السكري ومضاعفاته.

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