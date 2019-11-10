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جمعية السرطان بظفار تنظم مسيرة توعوية بمشاركة مجتمعية واسعة

الأحد 10 نوفمبر 2019 09:03 م بتوقيت مسقط

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مسقط – الرؤية

 

نظم فرع الجمعية العمانية للسرطان فعاليات يوم المشي للتوعية الصحية والاجتماعية بأخطار وأضرار المرض تحت عنوان «المشي للتوعية بالسرطان»، بمشاركة عدد من المؤسسات والأفراد والمواطنين والمقيمين بالإضافة إلى الأندية والفرق الأهلية وبحضور الشيخ سعود بن حمد الرواحي نائب رئيس الجمعية العمانية للسرطان وسالم بن عوض النجار رئيس فرع الجمعية لمحافظة ظفار .

وانطلق جموع المشاركين من أمام المحكمة الابتدائية بصلالة وصولاً إلى مقر صلالة جاردنز مول وذلك برعاية حصرية من شركة صلالة للميثانول.

وقال سالم بن عوض النجار، رئيس فرع الجمعية العمانية للسرطان بمحافظة ظفار، في كلمة ترحيبية أعرب عن شكري وتقديري لكل المشاركين من الجمع الغفير الذين تفاعلوا بالحضور للمشاركة مع أولى باكورة فعاليات فرع الجمعية بظفار.

وأضاف النجار، :«نعتبر هذا الجمع الغفير بمثابة الدعم الكبير للجمعية وفعالياتها ونشاطها»، مشيداً بالدور الكبير الذي يقدمه ويقوم به الشيخ علي الخروصي رئيس الجمعية العمانية للسرطان.

ورحب النجار بالشيخ سعود بن حمد الرواحي نائب رئيس الجمعية والشركات والمؤسسات الجهات الداعمة وخص بالشكر شركة صلالة للميثانول التي تعتبر الراعي الحصري والرئيسي لهذه المناسبة وأن تحظى الجمعية بالشراكة مع الشركة والقطاعات الأخرى والمؤسسات الحكومية وأن يكون لها حضور وبصمة على هذا العمل التطوعي .

 

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