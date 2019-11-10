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اختتام فعاليات المؤتمر السنوي الدولي لجراحة المخ والأعصاب

الأحد 10 نوفمبر 2019 09:02 م بتوقيت مسقط

اختتام فعاليات المؤتمر السنوي الدولي لجراحة المخ والأعصاب

 

مسقط – الرؤية

 

اختتمت دائرة المخ والأعصاب بمستشفى خولة، بالتعاون مع الرابطة العمانية للجراحة العصبية فعاليات المؤتمر السنوي الدولي لجراحة المخ والأعصاب الذي نظمته لثلاثة أيام بفندق كراون بلازا.

من جانبه قال الدكتور علي بن محاد المعشني، استشاري أول جراحة المخ والأعصاب بمستشفى خولة إن المؤتمر شهد تفاعلاً كبيراً بين المحاضرين والمشاركين وذلك من خلال المناقشات والمداخلات التي كان يتم طرحها.

وأشار المعشني، إلى أن المؤتمر حفل بالعديد من المواضيع الهامة في مجال طب الأعصاب والمخ من بينها على سبيل المثال محاضرات اليوم الأخير التي كانت حول كيفية تشخيص الأورام التي تصيب الأطفال والتوصيات العلاجية المتبعة عالمياً بشأنها، إضافة إلى كيفية تغيير أسماء بعض أمراض الأورام نتيجة المعرفة الجينية الأمر الذي سيُغير من سلوك هذه الأورام وطريقة علاجها.

شهد المؤتمر مشاركة أكثر من (100) مشارك من أطباء جراحة المخ والأعصاب وفنيي العلاج الطبيعي وممرضي أقسام الجراحة العصبية والعناية المركزة والتخدير والعمليات والطوارئ من مختلف أرجاء السلطنة ومن عدد من المؤسسات الصحية الخاصة.

 

 

 

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