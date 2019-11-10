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بداية من محافظة ظفار

انطلاق المسح الشامل لنواقل الأمراض .. الإثنين المقبل

الأحد 10 نوفمبر 2019 09:00 م بتوقيت مسقط

انطلاق المسح الشامل لنواقل الأمراض .. الإثنين المقبل

 

مسقط – الرؤية

تستعد وزارة الصحة مُمثلة بالمديرية العامة لمراقبة ومكافحة الأمراض والمديريات العامة للخدمات الصحية في المحافظات، لإجراء مسح شامل لنواقل الأمراض، والذي سينطلق بداية من محافظة ظفار، اليوم الإثنين، وذلك انطلاقا من حرص وزارة الصحة على تعزيز ركائز الصحة العامة في السلطنة، وتمهيدا لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للتدبير المتكامل لنواقل الأمراض. وستعمل فرق المسح موزعة على الولايات وحسب الجغرافية والتعداد، بالإضافة لتوزيع المناطق المستهدفة إلى مربعات، وذلك لمسح كل المنازل والمنشآت والمزارع وقنوات التصريف والباحات المفتوحة والشواطئ.

ودعت وزارة الصحة الجميع للتعاون وتسهيل عمل الفرق المختصة المشاركة للقيام بهذا المشروع الوطني على أكمل وجه، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن المناطق التي سيشملها المسح مسبقاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

 

 

 

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