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أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة تستقبل دفعة جديدة من الضباط

الأحد 10 نوفمبر 2019 08:58 م بتوقيت مسقط

أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة تستقبل دفعة جديدة من الضباط

مسقط - الرؤية

استقبلتْ أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة، صباح أمس الأحد، دفعةً جديدةً من الضباط المرشحين التخصصيين من حملة المؤهلات الجامعية (البكالوريوس)؛ وذلك بعد أن اجتازوا الاختبارات المقررة والمقابلات الشخصية والفحوصات الطبية.

ويخضعُ المرشحون لبرنامج تأسيسي يشتمل على برامج رياضية، وتدريبات عسكرية لإكسابهم المهارات الميدانية والعسكرية، إضافة إلى برنامج أكاديمي يتلقون خلاله العلوم القانونية والشرطية المختلفه، إضافة لتطبيقات عملية في تشكيلات الشرطة المختلفة.

ويأتي توظيف هذه الدفعة من الضباط المرشحين حرصًا من شرطة عُمان السلطانية على انتقاء العناصر البشرية الحاصلة على المؤهلات الجامعية بتخصصات مختلفة تتناسب مع طبيعة واحتياجات العمل الشرطي في كافة المجالات.

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