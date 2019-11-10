النادي الثقافي بمسندم يحتفي بـ"سيرة الشيخ الفقيه عبدالرحمن بن يحيي الكمالي"

مسقط - الرؤية

يُنظِّم النادي الثقافي في محافظة مسندم، مساء اليوم، ندوة بعنوان "سيرة الشيخ الفقيه عبدالرحمن بن يحيي الكمالي"؛ وذلك في قاعة غرفة تجارة وصناعة عمان في خصب، ضمن برنامج "من أعلامنا".

وتهدف الندوة إلى تحقيق العديد من الأهداف؛ منها: معرفة العمق الفقهي في فتاوى الشيخ الكمالي، وتتبع حياته وأعماله والزمن الذي عاش فيه، وتسليط الضوء على مواقف اجتماعية في حياة الشيخ الكمالي، والتعرف على المفاهيم الدينية في شعر الشيخ الكمالي من خلال ديوانه "شهود الحق"، إضافة للصورة الفنية في شعر الشيخ الكمالي.

تبدأ الندوة بكلمة يلقيها الدكتور يوسف بن عبدالله الشحي مدير الجلسة، بعدها يتحدث الشيخ عبدالله بن عبد القادر بن الكمالي حفيد الشيخ عبد الرحمن الكمالي عن العمق الفقهي في فتاوى الشيخ الكمالي، ثم يتحدث الدكتور موسى البراشدي مدير دائرة تقويم المناهج بوزارة التربية والتعليم عن حياة الشيخ الكمالي وأعماله، كما سيتطرق أيضا إلى الزمن الذي عاش فيه الشيخ، بينما سيتحدث عبد الرحيم بن عبدالله الشيزاوي عن مواقف اجتماعية في حياة الشيخ الكمالي، فيما سيقدم الدكتور محسن الكندي المفاهيم الدينية في شعر الشيخ الكمالي من خلال ديوانه (شهود الحق)، وأخيرا سيتحدث الدكتور عيسى بن محمد السليماني عن الصورة الفنية في شعر (1963م).