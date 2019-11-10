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فهمي هويدي في ضيافة النادي الثقافي لمناقشة "أزمة الوعي في العالم العربي"

الأحد 10 نوفمبر 2019 08:30 م بتوقيت مسقط

فهمي هويدي في ضيافة النادي الثقافي لمناقشة "أزمة الوعي في العالم العربي"

 

مسقط - الرؤية

يُنظِّم النادي الثقافي محاضرة بعنوان "أزمة الوعي في العالم العربي"، بقاعة المحاضرات في مقر النادي بالقرم، في تمام السابعة من مساء غدٍ الثلاثاء.

ويستضيف النادي في هذه المحاضرة المفكر والكاتب الصحفي المصري فهمي هويدي، تحوي سيرة الضيف تجربة مهمة في مجال الصحافة؛ فهو كاتب في العديد من الصحف والمجلات المصرية والعربية؛ مثل: الأهرام وصحيفة الشرق الأوسط، وصحيفة الدستور المصرية، وصحيفة الشروق الجديد...وغيرها. ترأس تحرير عددٍ من المجلات؛ منها: مجلة العربي الكويتية، مجلة "آرابيا" الإنجليزية التي كانت تصدر في إنجلترا.

وممَّا يجدُر ذكره أنَّ الكاتبَ من الداعين لترشيد الخطاب الديني، ومواكبة أبجديات العصر، كما تتناول كتاباته كثيراً مسألة الصدام الإسلامي - العلماني، وتميزت تلك الكتابات بمحاولات جادة لتحرير الخلاف والدعوة إلى نبذ الغلو في الأفكار والأحكام المسبقة على الجانبين، علاوة على امتلاكه مهارة لغوية قوية، وقدرة إنشائية هائلة مما أهله لأن يكون واحداً من أبرز الكُتاب العرب والمفكرين المعاصرين. سيدير الجلسة الأستاذ بدر بن سالم العبري، باحث شؤون إسلامية في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

وفي نهاية المحاضرة، سيُفتح النقاش للحضور، وستتاح لهم فرصة تبادل الأفكار مع الضيف، والدعوة عامة.

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