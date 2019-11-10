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استدعاء المنشآت غير المتجاوبة مع "المسح الصناعي".. غدا

الأحد 10 نوفمبر 2019 08:25 م بتوقيت مسقط

استدعاء المنشآت غير المتجاوبة مع "المسح الصناعي".. غدا

 

مسقط – الرؤية

تبدأ وزارة التجارة والصناعة غدًا الثلاثاء استدعاء المنشآت الصناعية التي لم تقدم بياناتها خلال أعمال المسح الصناعي الذي نفذته المديرية العامة للصناعة بالوزارة في الفترة من 30 سبتمبر إلى 7 نوفمبر والمتضمن تقديم بيانات المنشآت الصناعية إلكترونيا الحاصلة على ترخيص صناعي عبر موقع الوزارة أو بوابة "استثمر بسهولة".

وتدعو الوزارة المنشآت الصناعية التي لم تقدم بياناتها الصناعية إلى ضرورة مراجعة دائرة المعلومات الصناعية بديوان عام الوزارة أو مديريات وإدارات الوزارة بالمحافظات، لاستكمال جمع البيانات اللازمة ومراجعتها وإصدار نتائج المسح الصناعي السنوي. علما بأنّ الوزارة ستوقف معاملات المنشآت الصناعية التي لم تراجع دائرة المعلومات الصناعية قبل 21 نوفمبر، وستتخذ الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.

وقد نشرت الوزارة مؤخرا عدة إعلانات إلى جانب التواصل مع المنشآت الصناعية لتقديم بياناتها قبل انتهاء الفترة المحددة تجنبا لتعرض المنشأة الصناعية للمساءلة القانونية وإيقاف معاملاتها. وتوجه الوزارة الشكر للمنشآت الصناعية التي بادرت بتقديم بياناتها الصناعية في المواعيد المحددة لما لهذه البيانات من أهمية في رسم صورة عن واقع الصناعات التحويلية في السلطنة وبناء الاستراتيجيات وإعداد الدراسات والتقارير العامة وتقارير الأداء التي ستمنح لكل منشأة صناعية، وستساهم هذه المعلومات في متابعة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات.

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