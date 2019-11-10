"التربية والتعليم" تنفي تعطيل الدراسة

مسقط - الرؤية

نفت وزارة التربية والتعليم ما يتداول حاليا في وسائل التواصل الاجتماعي عن قيامها بتعطيل الدراسة في المدارس ليوم غد الأثنين جراء هطول الأمطار.

وأضافت الوزارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنه في ضوء إفادة المعنيين في المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة من أن الحالة الجوية ستستقر تدريجيا وتبدأ في التلاشي، وسيتم معالجة أوضاع بعض المدارس المتأثرة وفقا لتقدير وتقييم كل مديرية تعليمية في محافظات السلطنة؛ لاتخاذ التدابير اللازمة واتخاذ القرار المناسب وفقا للأسس والمعايير المعمول بها في مثل هذه الحالات.