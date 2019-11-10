"غرفة الظاهرة" تناقش خطة عمل "البحوث والدراسات الاقتصادية"

عبري - الرؤية

عقدت لجنة البحوث والدراسات الاقتصادية بفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الظاهرة اجتماعا برئاسة عبيد بن محمد اليعقوبي وبحضور أعضاء اللجنة. واستعرض الاجتماع خطة عمل اللجنة لعام 2020م وتتضمن عددا من الأفكار والتصورات والبرامج والفعاليات الاقتصادية التي تخدم أصحاب وصاحبات الأعمال بمحافظة الظاهرة.

وتطرق الاجتماع إلى الآليات المتبعة في إعداد الدراسات الاقتصادية وما تتضمنه من بيانات ومعلومات اقتصادية. كما ناقش الاجتماع دارسة اللجنة فيما يخص تطوير أعمال اللجان بالغرفة وما أوصت به من مقترحات وتوصيات تدفع بالعمل الاقتصادي نحو مزيد من الفاعلية.