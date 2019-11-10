الأحد, 10 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
24 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

"غرفة الظاهرة" تناقش خطة عمل "البحوث والدراسات الاقتصادية"

الأحد 10 نوفمبر 2019 08:13 م بتوقيت مسقط

"غرفة الظاهرة" تناقش خطة عمل "البحوث والدراسات الاقتصادية"

عبري - الرؤية

عقدت لجنة البحوث والدراسات الاقتصادية بفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الظاهرة اجتماعا برئاسة عبيد بن محمد اليعقوبي وبحضور أعضاء اللجنة. واستعرض الاجتماع خطة عمل اللجنة لعام 2020م وتتضمن عددا من الأفكار والتصورات والبرامج والفعاليات الاقتصادية التي تخدم أصحاب وصاحبات الأعمال بمحافظة الظاهرة.

وتطرق الاجتماع إلى الآليات المتبعة في إعداد الدراسات الاقتصادية وما تتضمنه من بيانات ومعلومات اقتصادية. كما ناقش الاجتماع دارسة اللجنة فيما يخص تطوير أعمال اللجان بالغرفة وما أوصت به من مقترحات وتوصيات تدفع بالعمل الاقتصادي نحو مزيد من الفاعلية.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

31 يناير 2016

"الغرفة" تعلن عن جائزة "البحوث والدراسات الاقتصادية".. اليوم

المزيد

25 سبتمبر 2016

اليوم .. "الغرفة" تحتفل بتسليم جائزة البحوث والدراسات الاقتصادية

المزيد

31 مايو 2015

"غرفة الظاهرة": الجامعة أصبحت مطلبا شعبيا واسعا.. والدراسات تُثبت جدوى المشروع

المزيد

01 أبريل 2018

"غرفة الظاهرة" تناقش خطط عمل "الشؤون الاقتصادية والبحوث"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"التربية والتعليم" تنفي تعطيل الدراسة

المحليات - تعليم

إنجاز مشروع البنى الأساسية لمدينة سمائل الصناعية بنهاية العام الجاري

الاقتصاد - محلي

بالفيديو والصور: استمرار هطول الأمطار على عدد من الولايات .. وتعدد بلاغات الاحتجاز

المحليات - أخبار

انتخاب نائبي رئيس مجلس الدولة وأعضاء المكتب.. الخميس

عمان - الدولة والشورى

تنبيه ثانٍ حول غزارة الأمطار الرعدية على عدد من محافظات السلطنة

المحليات - أخبار

بالصور.. وزير الخدمة المدنية يكرم 230 من المجيدين والمجيدات في "التنمية المعرفية"

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بأمطار غزيرة على شمال السلطنة مع بداية تأثيرات المنخفض الجوي

المحليات - أخبار

بدء التأثيرات غير المباشرة للإعصار المداري "مها"

المحليات - أخبار

آخر تطورات العاصفة المدارية "مها".. وظفار تستقبل التأثيرات غير المباشرة لـ "كيار"

المحليات - أخبار

بالأسماء .. مرسوم سلطاني بتعيين أعضاء مجلس الدولة (فيديو)

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

مرسوم سلطاني بتعيين أمين عام لمجلس الشورى

عمان - مراسيم سلطانية

سائق حافلة مدرسية يتوفى أثناء قيادتها وطالب ينقذ الموقف

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة