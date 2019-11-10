خطة لتوسيع مشروع "قرية النهضة" دعما للاستراتيجية الحكومية لتطوير "اقتصادية الدقم"

الدقم - الرؤية

من المقرر أن تبدأ مرحلة جديدة من خطط توسيع مشروع قرية النهضة السكني في المنطقة الاقتصادية بالدقم؛ تنفيذا لقرار مجلس "نهضة الدقم" القابضة لزيادة الطاقة الاستيعابية لعدد الأسرّة من ١٨٥٠٠ إلى ٢٤٤٠٠ سرير.

وإبرازًا لدور الدقم المحوري في مستقبل اقتصاد البلاد، قال صاحب السمو السيد طارق بن شهاب بن تيمور آل سعيد رئيس مجلس نهضة الدقم القابضة: نحرص على دعم الحكومة من خلال استراتيجية هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، كما نعقد شراكات مع المساهمين لنجعل الدقم منطقة ذائعة الصيت ليس في عُمان وحسب، بل في المنطقة بأسرها. كما أّن قرية النهضة بالدقم لخير مثال على قدرة الاستثمار المباشر المحلي بأن يكون أداة تمكينية لجذب استثمارات أكثر في المنطقة. ويعد هذا دليلًا على قوة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عُمان، إذ يستثمر القطاع الخاص للمصلحة العامة. كما تأتي برامج التوسع الحالية لتؤكد إيماننا بمستقبل الدقم.

وإعرابًا عن دعم هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لقرية النهضة بالدقم، قال رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، معالي يحيى بن سعيد الجابري: أظهر المشروع بُعد النظر الذي تتمتع به شركة نهضة الدقم القابضة والذي يتمثل في الاستفادة من الفرص الاقتصادية لمنطقة الدقم، إلى جانب التزام حكومة السلطنة بتحقيق رؤية الدقم المستقبلية. ولقد قدمت قرية النهضة بالدقم مساهمة فعالة في رفع قيمة هيئة المنطقة الاقتصادية إذ وضعت معايير عالية حول تحسين جودة مساكن الموظفين وذلك من خلال زيادة القيمة المحلية المضافة والالتزام بأعلى المعايير الصحية والأمنية والبيئية بتكلفة تنافسية عالية.

وقد اُفتتح المشروع رسميًا في نوفمبر ٢٠١٧ مستوعبًا ١٦,٩٦٠ سرير، وارتفع العدد ليصل إلى ١٨,٥٠٠ ليلبّي الاحتياجات المتزايدة للمنطقة الاقتصادية (بلغ إجمالي مبلغ استثمار المشروع ٧٩ مليون ريال عماني حتى الوقت الحاضر). وستشهد المرحلة المقبلة من التوسع ارتفاع القدرة الاستيعابية ليشمل ٥,٨٨٠ سريرا إلى جانب تسهيلات ومرافق مركزية أخرى. وستجري إضافة ١٤,٠٠٠ سرير خلال مراحل التوسع الأربعة القادمة ليتماشى مع استدامة الطلب. وتقدَّر التكلفة الإجمالية لكافة مراحل التوسع ٥٠ مليون ريال.

ولقد استدعى تزايد الأنشطة الاقتصادية في الدقم رفع مستوى القدرة الاستيعابية لقرية النهضة بالدقم والتي أصبحت رمزًا لجهود عُمان المتضافرة لتحقيق أفضل مستويات المعيشية لموظفيها والتي تتوافق مع المعايير التي وضعتها هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ووزارة القوى العاملة والتي بدورها تتواءم مع معايير منظمة العمل الدولية.

وتمتلك النهضة للخدمات الحصة السوقية الأكبر في الشركة، إلى جانب أبرز المستثمرين الاستراتيجيين وشؤون البلاط السلطاني وصندوق تقاعد وزارة الدفاع وبنك مسقط والخنجي للتنمية والاستثمار. وباعتبار أنّ النهضة للخدمات شركة متكاملة لإدارة المرافق والحلول الخدمية، فقد أكَّدت النهضة على أن تقدِّم لعملائها قيمة محلية مضافة بنسبة ١٠٠% وذلك من خلال الاستثمار المباشر المحلي ورفع معدل استخدام المنتجات والخدمات المحلية، بما في ذلك توفير فرص وظيفية دائمة للعُمانيين. وتسعى قرى النهضة الموجودة في مختلف أنحاء عُمان لتوفير مستويات معيشية عالية مع أساليب معيشية صحية ومعدلات أقل في تقليل أعداد الموظفين، كما يضمن تصميم المشروع والذي يتميز بقوته ومراعاته للاعتبارات البيئية تقديم مستويات أمان عالية خصوصًا خلال الأنواء المناخية الخاصة مثل الحالة المدارية هيكا التي ضربت سواحل السلطنة مؤخرًا.