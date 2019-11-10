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51 مصنعا منتجا في المدينة.. و65 مشروعا قيد الإنشاء

إنجاز مشروع البنى الأساسية لمدينة سمائل الصناعية بنهاية العام الجاري

الأحد 10 نوفمبر 2019 08:06 م بتوقيت مسقط

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  • توطين 25 طلبًا استثماريا بالنصف الأول.. ودراسة 15 آخرين

 

سمائل – الرؤية

 

قال المهندس داود بن سالم الهدابي، مدير عام مدينة سمائل الصناعية إنّ عدد طلبات الاستثمار خلال النصف الأول من العام الجاري في المدينة الصناعية بلغ 25 طلبا تنوعت بين الاستثمار الصناعي والخدمي والتجاري، وتمّ توطين 15 طلبا منها، وتجري دراسة وتقيم الطلبات الأخرى تمهيدا لتوطينها.

وأوضح المهندس الهدابي أنّ إجمالي العقود الموقعة بلغ 185 عقدا بحجم استثمارات لا يقل عن 115 مليون ريال عماني، كما تخطط المصانع للتوسع وإضافة خطوط إنتاج جديدة. وأشار الهدابي إلى أنّ عدد المصانع المنتجة في المدينة الصناعية يبلغ 51 مصنعًا في مختلف القطاعات الصناعية، ويبلغ عدد المصانع قيد الإنشاء 65 مصنعًا ومن المتوقع أن يدخل عدد كبير منها في مرحلة الإنتاج نهاية العام الحالي بحجم استثمارات يصل إلى 85 مليون ريال عماني. وتعد الصناعات التعدينية والتحويلية وصناعة الرخام من أكثر القطاعات نمواً في المدينة وكذلك الصناعات الحديدية، كما تمّ تخصيص موقع لقطاع صناعة التقنية العالية لما تمثله من أهمية تطوير الاقتصاد المحلي وصناعة المواد الغذائية وذلك لمواكبة الأمن الغذائي للسلطنة.

وأضاف الهدابي أنّ مدينة سمائل الصناعية تعد أحدث مدينة صناعية تابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية - مدائن وتم تصميمها على أحدث المعايير الدولية مع مراعات الاشتراطات البيئية ومتطلبات الدفاع المدني دون إغفال للجانب الاجتماعي والترفيهي للعاملين وسكان الولاية، وتبلغ المساحة الإجمالية الحالية للمدينة الصناعية 7.5 مليون متر مربع وقد تم تقسيمها لقطاعات صناعية مختلفة. وأوضح أنّ المستثمرين في المدينة الصناعية يحصلون على إعفاء من ضريبة الدخل لخمس سنوات للمشاريع الصناعية، وكذلك إعفاء على مدخلات الإنتاج من الضرائب والرسوم الجمركية ويحصلون على تسهيل إجراءات إصدار وتجديد التصريح البيئي، إلى جانب الترويج والتسويق والتي تشمل هوية المنتج العماني، وفرصة المشاركة وعرض منتجاتهم في المعارض المحلية والدولية.

وأكد الهدابي أنّ مدينة سمائل الصناعية تنسق مع الجهات المختصة في مجال توظيف الكوادر العمانية لتوفير فرص وظيفية للشباب العماني داخل المدينة الصناعية، كما تساهم أكاديمية مدائن الصناعية في تطوير وتأهيل وإقامة الورش والندوات للعاملين في القطاع الصناعي لصقل المواهب وتطوير القدرات، حيث يبلغ عدد الموظفين بمدينة سمائل الصناعية 1091 موظفا للمصانع المنتجة فقط منهم 323 عمانيا بمختلف التخصصات والدرجات العلمية، كما توجد برامج التدريب على رأس العمل وبرنامج التأهيل الأكاديمي لتأهيل الخريجين للعمل في المنشآت الصناعية وفقا لاحتياجات المصانع.

وأشار الهدابي إلى وجود عدة مشاريع للبنى الأساسية تقام في المدينة حالياً، منها مشروع البنى الأساسية للمدينة الذي سيجري الانتهاء منه بنهاية العام الحالي، وكذلك مشروع المبنى الاداري والتسهيلات بمدينة سمائل الصناعية الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 20%، ويتوقع استلامه في الربع الأخير من العام المقبل 2020، وتبلغ تكلفة تطوير المشروع حوالي 4.5 مليون ريال عماني.

 

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