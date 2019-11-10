فرص تدريبية ووكالات تجارية ضمن نتائج زيارة وفد "غرفة مسندم" للصين

مسقط - الرؤية

قال أصحاب وصاحبات الأعمال بفرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة مسندم إنّ زيارتهم إلى جمهورية الصين الشعبية والتي نظمها الفرع إلى مدينتي كانتون وجوانزو حققت النتائج المرجوة منها واصفين الزيارة بأنّها إيجابية وتسهم في تنمية وتطوير مشاريعهم خلال الفترة المقبلة، مما سيحقق عوائد اقتصادية وتجارية على مستوى المحافظة والسلطنة بشكل عام.

وقال أعضاء الوفد إنّ الزيارة استهدفت الاطلاع على المنتجات الصينية ومستوى جودتها وعقد العديد من الصفقات التجارية لاستيراد بعض المنتجات الصينية إلى السوق العمانية، والحصول على وكالات تجارية بهدف توزيع المنتجات في السوق العمانية.

وقد وفق الوفد خلال زيارته لأحد المصانع في الحصول على فرص تدريبية لخمسة شباب من محافظة مسندم في أحد المصانع الصينية المتخصصة في مجال الطاقة الشمسية، معتبرين أن هذه الزيارة تعد "استكشافية" آملين أن تتبعها زيارات من أجل تعزيز التعاون التجاري والدخول في شراكات تجارية واقعية.

واعتبر المهندس خالد بن محمد المدحاني مالك شركة الحياة الطيبة للسياحة زيارة وفد أصحاب وصاحبات فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة مسندم إلى الصين تمثل نقلة كبيرة مكنتهم من زيارة معرض كانتون الدولي، الذي يستقطب أهم الشركات الصينية العاملة في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية، كما مكّنتهم من زيارة عدد من المصانع والشركات الكبرى والالتقاء بالمسؤولين لبحث آفاق التعاون التجاري وإمكانية الحصول على وكالات استيراد المنتجات الصينية إلى السوق العمانية.

وأوضح المدحاني أنّ الزيارة فتحت لأعضاء الوفد آفاقا تجارية واسعة عبر اطلاعهم على بعض التجارب الصناعية الصينية الناجحة، مشيرا إلى محاولات لنقل تلك التجارب وتحويلها إلى أفكار لمشاريع قابلة للتنفيذ بالسلطنة، ويجري التنسيق مع إحدى الشركات لإرسال 5 من شباب المحافظة للتدريب في مصنع الطاقة الشمسية بالصين.

ومن جانبه قال مصطفى بن علي الشحي، مالك مشاريع الخليج للشرق الأوسط، إنّ الوفد اطلع على تجربة الصين فيما يتعلق بتطوير القطاعين الصناعي والخدمي عبر تسخير التكنولوجيا كما استمع الوفد إلى العديد من قصص النجاح من خلال زيارة المصانع والشركات الكبرى والالتقاء بالمسؤولين فيها والتعرف على مراحل التطور التي مرت بها شركاتهم وأسعار المنتجات وأهم الدول المصدرة لها.