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بالتعاون مع مكتب التمثيل السياحي للسلطنة في المملكة المتحدة

الوفد الترويجي لـ"السياحة" يعقد سلسلة اجتماعات تسويقية في ختام "سوق السفر العالمي" بلندن

الأحد 10 نوفمبر 2019 07:58 م بتوقيت مسقط

صورة الاجتماع مع شركة رييد الشركة المنظمة لمعرض سوق السفر العالمي وعدد من ابرز المعارض العالمية
صورة الاجتماع مع لاست مينيت دوت كوم
صورة عامة للمعرض (1)
صورة عامة للمعرض (2)
صورة لجناح السلطنة في معرض لندن (1)
صورة لجناح السلطنة في معرض لندن (3)
صورة لجناح السلطنة في معرض لندن (7)
صورة لجناح السلطنة في معرض لندن (8)
صورة لجناح السلطنة في معرض لندن (9)
صورة لجناح السلطنة في معرض لندن (10)
صورة لجناح السلطنة في معرض لندن (11)

 

مسقط - الرؤية

اختتمت السلطنة ممثلة بوزارة السياحة و21 من مؤسسات ومنشآت القطاع السياحي العماني مشاركتها في فعاليات معرض سوق السفر العالمي WTM بلندن، والذي شهد مشاركة 51 ألف متخصص يمثلون أكثر من 5 آلاف جهة عارضة من مختلف الهيئات والمؤسسات والمنشآت العاملة في صناعة السفر والسياحة العالمية.

وقال سالم بن عدي المعمري مدير عام الترويج السياحي بالوزارة ورئيس الوفد المشارك بالمعرض إن السلطنة وعلى مدار السنوات الـ 28 الماضية تحرص على المشاركة في معرض سوق السفر العالمي نظرا للمنصات التسويقية التي يمنحها للمشاركين لترويج منتجاتهم السياحية واللقاءات واجتماعات العمل المباشرة مع صناع القرار والهيئات والشركات السياحية المتخصصة من مختلف الأسواق الدولية، والتعرف على أحدث ما توصلت إليه قطاعات السفر والفندقة والطيران والتسويق وغيرها من القطاعات المرتبطة بصناعة السياحة العالمية.

وعقد الوفد الترويجي لوزارة السياحة سلسلة من الاجتماعات التسويقية والمقابلات الإعلامية المبرمجة مسبقا بالتعاون مع مكتب التمثيل السياحي للسلطنة في المملكة المتحدة. حيث التقى الوفد بعدد من الهيئات والشركات والمؤسسات السياحية والتسويقية ووسائل الإعلام المتخصصة لبحث أوجه التعاون في المجال السياحي وتسهيل جذب السياح للسلطنة والترويج للمقومات والمنتجات والتجارب السياحية العمانية المتفردة إقليميا طوال العام.

وضمت قائمة أبرز الشركات والمؤسسات ووسائل الإعلام التي التقى بها الوفد الترويجي للوزارة كلا من ترافيلزوو، وترافيل فري لانسر، ولوف اكسبلورينج، وكي إي أدفنتشر، وتريل فايندرز، وإف أونلي، والإمارات للعطلات، ودناتا، وترافيل ديلي أند بريتيش جيلد ترافيل رايترز، ووايلد فرونتيز، وفلايت سنتر، وترافيل وييكلي، وترافيل باج، إضافة إلى الاجتماع مع شركة لاست مينيت دوت كوم التي تعد من أقدم وأشهر المنصات الترويجية في السوق السياحية البريطانية وذلك لتنفيذ حملة ترويجية عن السلطنة بالتعاون مع الطيران العماني.

وأكد ممثلو مؤسسات ومنشآت القطاع السياحي العماني - وبينها 6 مؤسسات صغيرة ومتوسطة تم اختيارها للمشاركة بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" - تحقيقهم للأهداف المرجوة من المشاركة، حيث قال علي التميمي المدير التنفيذي لشركة ترايثلون الشرق الأوسط التي تنظم مسابقة الرجل الحديدي العالمية بالسلطنة إن السوق السياحية البريطانية جديدة على شكرتنا ونسعى لدخولها بالإضافة إلى هدف المشاركة في التعريف بمقومات السلطنة والترويج لها كوجهة للسياحة الرياضية ولإقامة المعسكرات التدريبية والمسابقات التنافسية في مختلف محافظاتها. وفي ترايثلون الشرق الأوسط وقعنا مذكرة تفاهم مع شركة بولت لإدارة الفعاليات من ماليزيا لتنظيم عدد من الفعاليات الدولية التي تسهم في استقطاب وتبادل السياح بين الدولتين.

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