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أبرز طرازات "نيسان عمان" بأقساط مخفضة حتى 14 ديسمبر

الأحد 10 نوفمبر 2019 07:51 م بتوقيت مسقط

أبرز طرازات "نيسان عمان" بأقساط مخفضة حتى 14 ديسمبر

 

مسقط – الرؤية

طرحت نيسان عمان من شركة سهيل بهوان للسيارات عرضا خاصا على تشكيلة طرازاتها الجديدة من سيارات ميكرا وصني وسنترا وكيكس وإكس تريل. وبموجب العرض يحصل العملاء الذين يشترون نيسان ميكرا ونيسان صني ونيسان سنترا ونيسان كيكس ونيسان إكس تريل على الكثير من المزايا، ومنها فائدة بنسبة 0% حتى 3 سنوات أو 1.99% حتى 6 سنوات. ويمكن للعملاء شراء السيارات بأقساط سهلة وميسرة مع الحصول على هدية نقدية مضمونة وباقة صيانة مجانية وتأمين مجاني وتسجيل مجاني على طرازات معينة. ويسري العرض حتى 14 ديسمبر.

وقال مسؤول أول في شركة سهيل بهوان للسيارات: تُحظى نيسان ميكرا ونيسان صني ونيسان سنترا ونيسان كيكس ونيسان إكس تريل بتقدير كبير في السوق العماني لما تتميز به هذه السيارات من تقنيات متطورة ومبتكرة وقلة استهلاك الوقود وإمكانيات تحمل عالية والتكيف مع مختلف ظروف القيادة. وتأتي كافة هذه الموديلات مع إمكانيات هائلة وتتميز بأدائها القوي وتعزيز القيمة النقدية إلى جانب أنها واحدة من أكثر السيارات أماناً على الطريق. ومع هذا العرض الجذاب يمكن القول بأنَّ هذا هو الوقت المثالي لاختيار واحدة من هذه المركبات الراقية من نيسان.

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