ختام البطولة الدولية لقفز الحواجز المؤهلة لكأس العالم بالرحبة

بركاء - العمانية

اختُتِمتْ بميدان الرحبة بولاية بركاء، البطولة الدولية لقفز الحواجز المُؤهِّلة لكأس العالم لفئة النجمة والنجمتين، والتي استضافتها السلطنة -مُمثلة بالاتحاد العماني للفروسية- على مدى ثلاثة أيام، وبمشاركة 44 فارسًا يُمثلون 10 دول، ويمتطون 57 خيلًا.

وتمكن الفارس المخضرم حمود بن سلطان الطوقي من إحراز المركز الثالث في الجائزة الكبرى ذات النجمتين على ارتقاع 145 إلى 160 سم، في الجولة التي شارك فيها 10 فرسان، وبلغ مجموع جوائزها 30 ألف يورو، كما تمكن الفارس الأولمبي سلطان بن حمود الطوقي من تحقيق لقب فئة النجمتين على ارتفاع 135 سم أيضًا.

وحقَّق الفارس مدين بن سعيد اليوسفي المركز الأول في فئة النجمة الواحدة على ارتفاع 110سم، وهي جميعها إنجازات تضاف لرصيد السلطنة في رياضة قفز الحواجز، هذه الرياضة الأولمبية التي أشرف على بطولتها في السلطنة الاتحاد الدولي للفروسية، وبتنظيم من الاتحاد العماني للفروسية، وبالاشتراك مع المركز الأولمبي للفروسية وإسطبلات الصافنات، وبالتعاون مع وزارة السياحة ووزارة الشؤون الرياضية والخيالة السلطانية.

واشتملت منافسات اليوم الثالث والأخير على منافسة النجمة الواحدة من جولتين الأولى ارتفاع الحواجز 110سم، والجولة الثانية ارتفاع الحواجز 120سم. أما منافسة النجمتين، فقد اشتملت على جولتين؛ الأولى: ارتفاع حواجزها 135سم، والثانية: ارتفاع من 145سم إلى 160سم، وشهدت البطولة منافسة قوية بين الفرسان المشاركين عكست مدى استعدادهم لهذه البطولة الدولية.