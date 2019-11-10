العمانية للمناولة الأرضية يتوج ببطولة كأس العالم لكرة القدم ببرشلونة

مسقط - الرؤية

تُوِّج فريق المناولة الأرضية التابع للشركة العمانية لخدمات الطيران ببطولة كأس العالم لكرة القدم للطيران، والتي أقيمت ببرشلونة؛ حيث تفوَّق في الأدوار الأولى على كل من طيران سوا ومصر للطيران والأرجنتين للطيران.

وتأهل للدور ربع النهائي بالفوز على الطيران الأمريكي بنتيجة 3-صفر وتأهل للمربع الذهبي، وتغلب على الطيران الإماراتي بنفس النتيجة، ليلاقي في النهائي الطيران البيلاروسي ويفوز عليه بنتيجة 5-3 ويتوج بلقب البطولة.

ونال اللاعب عبدالله الصوافي جائزة هداف البطولة برصيد 9 أهداف، واللاعب هشام الزعابي بجائزة أفضل لاعب في البطولة، وحصل إبراهيم العنبوري مدرب الفريق على لقب أفضل مدرب في البطولة.

من جانبه، أشاد قائد الفريق سرحان الصوافي بالروح العالية للفريق والانضباط والإصرار على انتزاع الفوز ومعانقة الكأس، مؤكداً أهمية الدعم الكبير الذي حظي به الفريق من قبل الشركة العمانية لخدمات الطيران، والذي كان له الأثر الأكبر في التتويج بالكأس.

ويعدُّ فريق المناولة الأرضية للشركة العمانية لخدمات الطيران من أقوى الفرق الرياضية للشركات في السلطنة؛ حيث سبق وتوج قبل أسبوعين ببطولة الاتحاد للطيران العالمي، والتي أقيمت في أبوظبي للمرة الثانية على التوالي.