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منتخبنا يدشن استعداداته لملاقاة بنجلاديش

"الأحمر" يبدأ معسكره الداخلي استعدادا للهند وبنجلاديش بتصفيات آسيا

الأحد 10 نوفمبر 2019 07:41 م بتوقيت مسقط

"الأحمر" يبدأ معسكره الداخلي استعدادا للهند وبنجلاديش بتصفيات آسيا

 

الرؤية - وليد الخفيف

دَخَل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم معسكرَه الداخلي، أمس، تحت قيادة مدربه الهولندي آروين كومان؛ استعدادا لملاقاة بنجلاديش والهند يومي 14 و19 من الشهر الجاري، ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022، وكأس آسيا بالصين 2023.

وشهدتْ الوحدة التدريبية -التي أقيمت بمجمع السلطان قابوس الرياضي- حضوراً للقائمة المستدعاة عدا المحترفين، وبعض لاعبي المنتخب العسكري، ومن المقرَّر أن ينضم علي الحبسي وعبدالعزيز المقبالي لمران اليوم، كما خلتْ المنطقة الفنية من المدرب المساعد وليد السعدي الذي أُعلن رحيله عن الجهاز الفني مؤخرا.

ويتطلَّع منتخبنا الوطني لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز في المباراتين، وتعزيز الحظوظ الرامية لحجز مقعدٍ في نهائيات آمم آسيا؛ تزامنا مع بلوغ المرحلة النهائية المؤهلة لمونديال قطر.

وضمت القائمة: لحراسة المرمى علي الحبسي وفايز الرشيدي وأحمد الرواحي وإبراهيم المخيني، وفي خط الدفاع محمد المسلمي وفهمي دوربين ومحمد فرج الرواحي وعبدالسلام عامر وعلي البوسعيدي وعمران الحيدي وعبدالعزيز الغيلاني وسعد سهيل وأحمد الكعبي، وفي خط الوسط أحمد كانو وحارب السعدي وياسين الشيادي ومحسن جوهر والمنذر العلوي وأرشد العلوي ومحمد الغافري وزاهر الأغبري، وفي الهجوم عبدالعزيز المقبالي وسعيد الرزيقي ومحسن الغساني وعصام الصبحي.

وغاب عن القائمة: رائد إبراهيم ومحمد خصيب، في الوقت الذي استُدعِي فيه جناح نادي السيب زاهر الأغبري، كما كان لتألق سعيد الرزيقي مع فنجاء دور في عودته مجددا لصفوف الأحمر.

وخسر منتخبنا الوطني مباراته الأخيرة في التصفيات أمام قطر، ليبقى رصيده عند 6 نقاط من فوزين حققهما على الهند وأفغانستان، على أمل استعادة نغمة الانتصارات يوم الخميس القادم والوصول للنقطة 12.

ويتصدَّر قطر المجموعة برصيد 10 نقاط من 4 مباريات؛ اذ حقق العنابي الفوز على أفغانستان وبنجلاديش ومنتخبنا الوطني، غير أنه تعادل على أرضه وأمام جماهيره من الهند في واحدة من المفاجآت التي قد يستفيد منها منتخبنا الوطني.

وكشفت وزارة الشؤون الرياضية عن مواصلة استعداداتها لاستضافة المباراتين بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، ومن المتوقع أن تشهد المباراة إقبالا جماهيريا من الطرفين، وذلك بعد الحضور الجماهيري الكبير أمام أفغانستان، إضافة لفتح أبواب المجمع أمام الجماهير بالمجان.

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