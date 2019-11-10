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مشاركة واسعة في بطولة السفير الكوري للتايكواندو

الأحد 10 نوفمبر 2019 07:40 م بتوقيت مسقط

مسقط - الرؤية

انتزعَ فريق أكاديمية مجان للتايكواندو لقب بطولة السفير الكوري للتايكواندو للعام 2019، لفئة الكوريكجي، والتي اختتمت منافساتها مساء أمس الأول، برعاية سعادة السفير تشانج كيو كيم سفير كوريا الجنوبية المعتمد لدى السلطنة، وبحضور العميد عبدالملك بن غسان المزروعي رئيس اللجنة العمانية للتايكواندو؛ وذلك على الصالة الرئيسية لمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.

وحلَّ في المركز الثاني فريق نادي التحدي للتايكواندو، فيما جاء فريق أكاديمية المحترفين للتايكواندو بالمركز الثالث، وعلى صعيد منافسات فئة البومسية فقد تمكَّن فريق شرطة عمان السلطانية للتايكواندو من الظفر بالمركز الأول. وعلى مستوى منافسات الكوريكجي (القتال)، فقد فاز اللاعب فيصل بن فهد من أكاديمية المحترفين بالمركز الأول في فئة الناشئين دون 48 كجم، وفي وزن دون 55 كجم لذات الفئة فاز اللاعب عمار الحسني من أكاديمية مجان بالميدالية الذهبية، وفي وزن تحت 63 كجم فاز اللاعب نواف الشكيلي من أكاديمية مجان بالمركز الأول، وسالم العبري بوزن أعلى من 63 كجم، وفازت اللاعبة ريان الحارثية بوزن دون 49 كجم، وحديث يبرهي بوزن دون 55 كجم.

وعلى مستوى فئة العموم لمنافسات الكوريكجي (القتال)، فقد فاز اللاعب عادل الوهيبي من أكاديمية مجان بالمركز الأول في وزن دون 54 كجم، وزميله محمد المحروقي في وزن دون 58 كجم، كما فاز زميلهما شبيب الوهيبي في وزن دون 63 كجم، وعلي رضا من أكاديمية نادي التحدي بوزن دون 68 كجم.

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