انطلاق النسخة الخامسة لكروية وحدات البلاط السلطاني في ديسمبر المقبل

مسقط - الرؤية

تصوير/ علي الوهيبي

أجرَى المسؤولون عن النسخة الخامسة للبطولة الكروية لوحدات البلاط السلطاني، القرعة، تحت رعاية السيد أمجد بن محمد بن أحمد البوسعيدي مساعد رئيس الشؤون الإدارية والمالية بديوان البلاط السلطاني؛ وذلك بمبنى الشؤون الإدارية والمالية بالخوير التابع لديوان البلاط السلطاني.

وفي بداية مراسم سحب القرعة، رحب خالد بن سليمان الشبيبي مدير دائرة الرعاية الاجتماعية براعي المناسبة والمديرين العموم وممثلي الفرق المشاركة في البطولة، بعدها تم تقديم عرض مرئي يوضح ملامح النسخة الخامسة، ثم تم استعراض فيلم قصير عن حفل ختام النسخة الرابعة للبطولة ومراسم التتويج.

واستعرضَ مدير دائرة الرعاية الاجتماعية ومدير البطولة، الفرق المشاركة، وكذلك الفرق ذات المستوى الأول؛ وهي: فريق الشؤون الإدارية والمالية، وفريق المراسم السلطانية، وفريق مكتب حفظ البيئة وحديقة النباتات والأشجار العمانية، والتي تم وضعها بالقرعة على رؤوس المجموعات الثلاثة بواسطة السيد مساعد رئيس الشؤون المالية والإدارية، راعي حفل سحب القرعة.

وأسفرت نتائج القرعة عن توزيع الفرق المشاركة وعددها ثلاثة عشر فريقا يمثلون جميع وحدات ديوان البلاط السلطاني على ثلاث مجموعات؛ المجموعة الأولى ضمت: فريق مكتب حفظ البيئة وحديقة النباتات والأشجار العمانية، وفريق الخدمات الطبية (ب)، وفريق الرقابة الإدارية والمالية، وفريق الشؤون الإدارية والمالية (ب).

وضمَّت المجموعة الثانية: فريق المراسم السلطانية، وفريق مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، وفريق التطوير الإداري والاتصالات ونظم المعلومات، وفريق الخدمات الطبية (أ).

وشملت ْ المجموعة الثالثة: فريق الشؤون الإدارية والمالية (أ)، وفريق مكتب الوزير، وفريق وحدة دعم التنفيذ والمتابعة ومجلس التعليم، وفريق مشروع زراعة المليون نخلة ومركز البحث الميداني، وفريق صندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني ومكتب مستشار جلالة السلطان للشؤون الثقافية.