الأحد, 10 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
24 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. رياضة
  4. محلي
  5. عرض الخبر

انطلاق النسخة الخامسة لكروية وحدات البلاط السلطاني في ديسمبر المقبل

الأحد 10 نوفمبر 2019 07:39 م بتوقيت مسقط

انطلاق النسخة الخامسة لكروية وحدات البلاط السلطاني في ديسمبر المقبل

مسقط - الرؤية

تصوير/ علي الوهيبي

أجرَى المسؤولون عن النسخة الخامسة للبطولة الكروية لوحدات البلاط السلطاني، القرعة، تحت رعاية السيد أمجد بن محمد بن أحمد البوسعيدي مساعد رئيس الشؤون الإدارية والمالية بديوان البلاط السلطاني؛ وذلك بمبنى الشؤون الإدارية والمالية بالخوير التابع لديوان البلاط السلطاني.

وفي بداية مراسم سحب القرعة، رحب خالد بن سليمان الشبيبي مدير دائرة الرعاية الاجتماعية براعي المناسبة والمديرين العموم وممثلي الفرق المشاركة في البطولة، بعدها تم تقديم عرض مرئي يوضح ملامح النسخة الخامسة، ثم تم استعراض فيلم قصير عن حفل ختام النسخة الرابعة للبطولة ومراسم التتويج.

واستعرضَ مدير دائرة الرعاية الاجتماعية ومدير البطولة، الفرق المشاركة، وكذلك الفرق ذات المستوى الأول؛ وهي: فريق الشؤون الإدارية والمالية، وفريق المراسم السلطانية، وفريق مكتب حفظ البيئة وحديقة النباتات والأشجار العمانية، والتي تم وضعها بالقرعة على رؤوس المجموعات الثلاثة بواسطة السيد مساعد رئيس الشؤون المالية والإدارية، راعي حفل سحب القرعة.

وأسفرت نتائج القرعة عن توزيع الفرق المشاركة وعددها ثلاثة عشر فريقا يمثلون جميع وحدات ديوان البلاط السلطاني على ثلاث مجموعات؛ المجموعة الأولى ضمت: فريق مكتب حفظ البيئة وحديقة النباتات والأشجار العمانية، وفريق الخدمات الطبية (ب)، وفريق الرقابة الإدارية والمالية، وفريق الشؤون الإدارية والمالية (ب).

وضمَّت المجموعة الثانية: فريق المراسم السلطانية، وفريق مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، وفريق التطوير الإداري والاتصالات ونظم المعلومات، وفريق الخدمات الطبية (أ).

وشملت ْ المجموعة الثالثة: فريق الشؤون الإدارية والمالية (أ)، وفريق مكتب الوزير، وفريق وحدة دعم التنفيذ والمتابعة ومجلس التعليم، وفريق مشروع زراعة المليون نخلة ومركز البحث الميداني، وفريق صندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني ومكتب مستشار جلالة السلطان للشؤون الثقافية.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

17 مارس 2018

"النقليات" بطلا لكروية وحدات شؤون البلاط السلطاني

المزيد

10 مارس 2018

انطلاق مباريات دور الأربعة لكروية شؤون البلاط السلطاني

المزيد

19 أكتوبر 2015

انطلاق منافسات الرماية السنوية الخامسة في شؤون البلاط السلطاني

المزيد

28 يناير 2016

13 دولة في انطلاق النسخة الخامسة من "بطولة الجاليات".. 5 المقبل

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"التربية والتعليم" تنفي تعطيل الدراسة

المحليات - تعليم

إنجاز مشروع البنى الأساسية لمدينة سمائل الصناعية بنهاية العام الجاري

الاقتصاد - محلي

بالفيديو والصور: استمرار هطول الأمطار على عدد من الولايات .. وتعدد بلاغات الاحتجاز

المحليات - أخبار

انتخاب نائبي رئيس مجلس الدولة وأعضاء المكتب.. الخميس

عمان - الدولة والشورى

تنبيه ثانٍ حول غزارة الأمطار الرعدية على عدد من محافظات السلطنة

المحليات - أخبار

بالصور.. وزير الخدمة المدنية يكرم 230 من المجيدين والمجيدات في "التنمية المعرفية"

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بأمطار غزيرة على شمال السلطنة مع بداية تأثيرات المنخفض الجوي

المحليات - أخبار

بدء التأثيرات غير المباشرة للإعصار المداري "مها"

المحليات - أخبار

آخر تطورات العاصفة المدارية "مها".. وظفار تستقبل التأثيرات غير المباشرة لـ "كيار"

المحليات - أخبار

بالأسماء .. مرسوم سلطاني بتعيين أعضاء مجلس الدولة (فيديو)

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

مرسوم سلطاني بتعيين أمين عام لمجلس الشورى

عمان - مراسيم سلطانية

سائق حافلة مدرسية يتوفى أثناء قيادتها وطالب ينقذ الموقف

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة