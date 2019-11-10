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بالفوز على فولاذ الإيراني.. يد عمان تواصل عروضها القوية آسيويا

الأحد 10 نوفمبر 2019 07:39 م بتوقيت مسقط

بالفوز على فولاذ الإيراني.. يد عمان تواصل عروضها القوية آسيويا

الرؤية - أحمد السلماني

واصلتْ يد نادي عمان مُسلسل عروضها القوي في البطولة الآسيوية أبطال الدوري لكرة اليد، المُؤهِّلة لبطولة العالم للأندية أبطال القارات "سوبر جلوب 2020"، بتحقيقها للفوز الثاني، والذي جاء هذه المرة على حساب فولاذ الإيراني، وبنتيجة مثيرة بلغت 27 مقابل 26.

وحفلتْ المباراة بالندية والقوة والإثارة من البداية للنهاية، قبل أن يحسمها نادي عمان بصعوبة بالغة مُعلِناً عن نفسه ضيفا ثقيلا بالبطولة على باقي أندية المجموعة الثانية التي تضمُّ بجواره كلًّا من: الوكرة القطري، وباربار البحريني، والوحدة السعودي، والعربي الكويتي، وفولاذ الإيراني، عندما تمكن في المباراة الأولى من الفوز على العربي الكويتي بنتيجة 28/23، قبل أن يخسر لقاءه الثاني بصعوبة بالغة بنتيجة 22/23 من المتخصص نادي باربار البحريني، المرشح الأوفر حظا لإحراز اللقب .

ويأمل نادي عمان الظهور بقوة، خاصة وأنه يضم نجومَ اللعبة الحاليين بالسلطنة، وسبق لهم ومثلوا منتخبنا الوطني لكرة اليد في مختلف البطولات الخليجية، كما يقف مجلس إدارة النادي بقوة خلف فريق اليد لضمان حضوره، وقد يفعلها ويصل لبطولة العالم.

وتضمُّ قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة 16 لاعبا؛ هم: صلاح الدغيشي، وحسن الجابري، وأسامة الكاسبي، وعبدالعزيز المجرفي، وأسعد الحسني، ومحمد العريمي، وسميح آل عزان، ونصر التمتمي، وأحمد الهنائي، وطاهر الحديدي، ومنير البلوشي، وعزان آل عزان، ونوح البوسعيدي، وحمود المعمري، ومؤيد اليعقوبي، والمحترف الليبي ربيع الحر.

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