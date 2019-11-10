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قراءة "النشأة المحمدية" احتفالا بذكرى المولد النبوي في الرستاق

الأحد 10 نوفمبر 2019 07:38 م بتوقيت مسقط

قراءة "النشأة المحمدية" احتفالا بذكرى المولد النبوي في الرستاق

 

الرستاق- طالب المقبالي

نظمت اللجنة الثقافية بفريق المسفاة الرياضي الثقافي بولاية الرستاق، جلسة لقراءة كتاب "النشأة المحمدية"، احتفاءً بذكرى المولد النبوي وذلك بجامع المسفاة بالولاية.

وقراءة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في ذكرى المولد النبوي الشريف عادة عُمانية، تهدف إلى تسليط الضوء على صفات المصطفى وشمائله، وتعريفها للأجيال الجديدة، إلى جانب استذكار مواقف من حياة الرسول الكريم.

وكتاب النشأة المحمدية لمؤلفه الشاعر أبومسلم البهلاني، ملحمة متكاملة تحكي قصة ميلاد الرسول حتى الهجرة النبوية بأسلوب أدبي رصين تستلذه الأسماع وترتاح له القلوب. وقرأ الكتاب على الحضور المتحلقين حول الجامع فضيلة القاضي عثمان بن ناصر العوفي، مرددين الصلاة على النبي المختار.

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