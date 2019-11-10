عاصفة رعدية تدخل مسقط .. ومحضة تسجل أعلى كمية أمطار

مسقط - الرؤية

أظهرت الصور الجوية، وجود عاصفة رعدية نشطة على ولايات جنوب الباطنة، مع بداية دخولها لأجواء محافظة مسقط.

ويستمر حاليا هطول الأمطار على عدد من ولايات محافظات مسقط ومسندم والبريمي والداخلية وجنوب الباطنة وشمال الباطنة، وقد تراوحت الأمطار بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة، والتي أدت الى نزول الشعاب وجريان عدد من الاودية.

وسجلت كميات الأمطار المسجلة (ملم) في بعض محطات الرصد :

محضة 46.8

نخل 35.0

بدبد 27.0

سيق 21.4

صحم 19.4

دبا 18.2

لوى 15.2

البريمي 14.0

ويكون البحر متوسط الموج على معظم سواحل السلطنة ويتراوح أقصى ارتفاع له (1.5 - 2.5) متر نتيجة هبوب رياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة.