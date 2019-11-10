بالفيديو والصور: استمرار هطول الأمطار على عدد من الولايات .. وتعدد بلاغات الاحتجاز

مسقط - الرؤية

أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إلى استمرار هطول الأمطار على عدد من ولايات محافظات مسقط ومسندم والبريمي والداخلية وجنوب الباطنة وشمال الباطنة، وقد تراوحت الأمطار بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة، والتي أدت الى نزول الشعاب وجريان عدد من الاودية.

ونوهت شرطة عمان السلطانية إلى وجود بلاغ باحتجاز عائلة بمركبتهم في وادي محضة وجاري التعامل معهم، كما تلقى مركز عمليات الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، بلاغ عن احتجاز شخص بداخل مركبة بأحدى مجاري الأودية بولاية شناص بمحافظة شمال الباطنة.

وتشهد أجواء السلطنة حاليا موجة جديدة من الأمطار تؤثر على البريمي وشمال الباطنة، وتتحرك باتجاه الشرق لتؤثر تدريجياً على باقي المحافظات الشمال.