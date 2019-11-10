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قطر تعلن تنفيذ مشروع ضخم في إحدى دول المقاطعة

الأحد 10 نوفمبر 2019 01:45 م بتوقيت مسقط

قطر تعلن تنفيذ مشروع ضخم في إحدى دول المقاطعة

الدوحة – الوكالات

أعلنت شركة قطر للبترول، اليوم الأحد، التشغيل الناجح لمشروع مصفاة الشركة المصرية لتكرير البترول في مسطرد شمال العاصمة المصرية القاهرة، مشيرة إلى أن هذا المشروع يعد أكبر استثمار لقطر في دولة عربية، وفي قارة أفريقيا.

وذكر بيان صادر عن الشركة "يسر قطر للبترول أن تعلن عن التشغيل الناجح لمشروع مصفاة الشركة المصرية للتكرير في مسطرد، شمال العاصمة المصرية القاهرة، حيث تمتلك قطر للبترول نسبة تبلغ 38.1 بالمئة في شركة التكرير العربية التي تمتلك بدورها نسبة تبلغ 66.6 بالمئة في الشركة المصرية للتكرير".

وأضاف البيان "تم بنجاح تشغيل جميع وحدات المصفاة التي يتوقع أن تصل إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة قبل نهاية الربع الأول من عام 2020، وهو ما يقلل من اعتماد مصر على المنتجات البترولية المستوردة ويساهم في خلق فرص عمل للقوى العاملة المحلية ودعم قطاع الأعمال المساندة في هذه المنطقة الحيوية من جمهورية مصر العربية".

كما لفت البيان إلى أن هذا المشروع "أكبر استثمار لقطر للبترول في دولة عربية وأكبر استثمار لها في قارة أفريقيا، ويساهم مشروع المصفاة في دعم خطط جمهورية مصر العربية الشقيقة لزيادة اعتمادها على الإنتاج المحلي للمنتجات البترولية وتقليص الاستيراد".

 

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