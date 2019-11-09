"الأرصاد" تصدر التنبيه الأول حول غزارة الأمطار



مسقط – الرؤية

أصدرت المديرية العامة للأرصاد تنبيها حول غزارة الأمطار على محافظة شمال الباطنة خلال الساعات القليلة المقبلة.

ووفقا لما تشير إليه تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة،وقالت المديرية إنه نظرا لغزارة الأمطار الرعدية والمحتمل هطولها على محافظة شمال الباطنة خلال الساعات المقبلة والتي ستكون مصحوبة برياح نشطة، وتساقط لحبات البرد مع نزول لبعض الأوديةو وانخفاض الرؤية الأفقية، ويصاحبها ارتفاعا في موج البحر، تهيب الهيئة العامة للطيران المدني بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الرعدية وعدم عبور الأودية وتجنب الأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر.