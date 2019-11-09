بيان من "الأرصاد" حول أخدود المنخفض الجوي

مسقط- الرؤية

تشير تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة إلى تأثر أجواء السلطنة بإخدود من منخفض جوي يتمركز على جنوب شرق إيران اعتبارا من اليوم السبت الموافق ٩ نوفمبر ٢٠١٩ م إلى يوم الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠١٩ م.

و من المحتمل أن يكون الطقس غالبا جزئيا إلى غائم مع هطول أمطار متفاوتة الغزاة تكون رعدية أحيانا ومصحوبة برياح نشطة وتساقط لحبات البرد وجريان الأودية على محافظة مسندم اليوم السبت ويمتد تدريجياً على محافظات البريمي، وشمال الباطنة، وجنوب الباطنة، والظاهرة، والداخلية، ومسقط، وشمال الشرقية، وجنوب الشرقية، ومن المحتمل أن يصاحب الحالة انخفاض نسبي في درجة الحرارة.

ويكون البحر متوسط الموج على معظم سواحل السلطنة ويتراوح أقصى ارتفاع له من متر ونصف المتر إلى مترين.