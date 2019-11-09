الكشف عن هوية ضحايا "شاحنة الجثث"

لندن - الوكالات

أصدرت شرطة المملكة المتحدة قائمة بهويات جميع ضحايا الشاحنة التي عثر عليها في إسيكس جنوب شرق بريطانيا، والتي عرفت إعلامياً بـ"شاحنة الجثث"، بما في ذلك أسماؤهم وأعمارهم.

ووفقا للشرطة المحلية، فقد تم تحديد الهوية الرسمية للأشخاص وعددهم 39 عن طريق لجنة تحديد الهوية، وتبين أن جميعهم فيتناميون منهم 10 تحت سن 20 عاما، بينما تتراوح أعمار معظم الضحايا بين 20 و40 عاماً، وقالت إنها تجري مشاورات مع هانوي حول تسليم الجثث.

وكانت الشرطة البريطانية قد عثرت على الجثث في حاوية شحن بالقرب من لندن الشهر الماضي ومن بينهم 3 صبيان.

وقال تيم سميث، المسؤول في الشرطة: "كانت هذه عملية مهمة للغاية وعمل فريقنا بجد من أجل أن تكون هناك إجابات لتساؤلات الأسر القلقة التي كانت تخشى أن يكون هناك من أفرادها من هو ضمن من انتهت رحلتهم المأساوية على شواطئنا".

وعثر على الجثث وبينها 8 جثث لنساء في حاوية شحن في منطقة صناعية في إسيكس في مكان غير بعيد عن مراسي نهر التيمس.

ووجهت لسائق الشاحنة تهمة قتل 39 شخصا بطريق الخطأ والتآمر لتهريب بشر وغسل الأموال.