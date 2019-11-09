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بالفيديو.. بدء تأثر أجواء السلطنة بالمنخفض الجوي

السبت 09 نوفمبر 2019 01:32 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. بدء تأثر أجواء السلطنة بالمنخفض الجوي

 

مسقط - الرؤية

تشهد محافظة مسندم حاليا نشاط للسحب الرعدية، وهبوب رياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة، ويصل أقصى إرتفاع للموج 2.5 متر وإحتمال إرتفاع الموج على سواحل بحر عمان مع هبوب رياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة يتراوح أقصى إرتفاع للموج من 1.5 إلى 2 متر.

ويبدأ اليوم السبت تأثر أجواء السلطنة بأخدود من منخفض جوي يتمركز على جنوب شرق إيران، ويستمر حتى يوم الاثنين 11 نوفمبر 2019م.

ومن المحتمل أن يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع هطول أمطار متفاوتة الغزارة تكون رعدية أحياناً ومصحوبة برياح نشطة وتساقط لحبات البرد على محافظة مسندم من مساء يوم السبت يمتد تدريجيًا على محافظات البريمي، وشمال الباطنة، وجنوب الباطنة، والظاهرة، والداخلية، ومسقط، وشمال الشرقية، وجنوب الشرقية، ومن المحتمل أن يصاحب الحالة انخفاض نسبي في درجات الحرارة.

ويكون البحر متوسط الموج على معظم سواحل السلطنة ويتراوح أقصى ارتفاع له من متر ونصف المتر إلى مترين.

ودعت الهيئة العامة للطيران المدني المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية والتأكد من حالة البحر قبل ارتياده ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عنها.

 

 

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