بالصور.. علم السلطنة يرفرف فوق منصة التتويج ببطولة "آسيان" للقفز بالمظلات

بكين- العمانية

تم تتويج الفريق الوطني للقفز الحر بالمركز الأول في بطولة الآسيان والبطولة المفتوحة للقفز بالمظلات والتي اقيمت منافساتها في مدينة جينج من الصينية والذي نافس في لعبتين هما لعبة النزول على الهدف ولعبة التماسك.

وقد تمكن الفريق الوطني من إحراز المركز الأول في لعبة النزول على الهدف بعد منافسته مع صاحب الأرض والضيافة الفريق الصيني؛ حيث استمرت المنافسة بين الفريقين حتى الجولة الأخيرة ليتوج بعدها الفريق الوطني كبطل لهاتين البطولتين في المستوى العام والمستوى الفردي.

وحصل الوكيل ثاني خميس بن سعيد الإسماعيلي على المركز الأول وتوج بطلًا لآسيا لهذا العام في المستوى الفردي لمسابقة النزول على الهدف وحصل الرقيب صالح بن عبد الله المعمري على المركز الرابع في المستوى الفردي.

وقال النقيب مظلي فهد بن خلف العبري رئيس الوفد أن هذا الانجاز هو ثمار الجهد المبذول منذ بداية الموسم والدعم المادي والمعنوي من قبل قيادة الجيش السلطاني العماني وقيادة مظلات سلطان عُمان.

وأكد الملازم أول مظلي عبد الله بن سعيد السعدي قائد الفريق الوطني للقفز الحر أن الفريق دخل هذه البطولة بعد مشاركته الأخيرة في بطولة الألعاب العسكرية وكانت عينه حين ذلك على إحراز اللقب وتم ذلك له.

ويأتي تتويج الفريق الوطني للقفز الحر الذي يتبع مظلات سلطان عُمان بالجيش السلطاني العماني بهذه البطولة تزامنًا مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد.