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توقعات بأمطار غزيرة على شمال السلطنة مع بداية تأثيرات المنخفض الجوي

الجمعة 08 نوفمبر 2019 01:57 م بتوقيت مسقط

توقعات بأمطار غزيرة على شمال السلطنة مع بداية تأثيرات المنخفض الجوي

مسقط - الرؤية

أوضحت الصور الجوية بدء نزول أخدود المنخفض الجوي على إيران، والذي سوف يمتد تدريجيا نحو أجواء السلطنة.

وقال خبراء أرصاد إن الأجزاء الشمالية للسلطنة، سوف تشهد هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة نتيجة تأثر السلطنة بأخدود من منخفض جوي .

وكان المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، قد نوه لتأثر أجواء السلطنة بأخدود من منخفض جوي يتمركز جنوب شرق إيران اعتبارًا من مساء يوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2019م ، وحتى يوم الاثنين 11 نوفمبر 2019م.

وقالت المديرية العامة للأرصاد الجوي ، إنه من المحتمل أن يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع هطول أمطار متفاوتة الغزارة تكون رعدية أحياناً ومصحوبة برياح نشطة وتساقط لحبات البرد على محافظة مسندم من مساء يوم السبت يمتد تدريجيًا على محافظات البريمي، وشمال الباطنة، وجنوب الباطنة، والظاهرة، والداخلية، ومسقط، وشمال الشرقية، وجنوب الشرقية، ومن المحتمل أن يصاحب الحالة انخفاض نسبي في درجات الحرارة.

ويكون البحر متوسط الموج على معظم سواحل السلطنة ويتراوح أقصى ارتفاع له من متر ونصف المتر إلى مترين.

ودعت الهيئة العامة للطيران المدني المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية والتأكد من حالة البحر قبل ارتياده ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عنها.

 

 

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