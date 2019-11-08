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تواصل فعاليات "أوقفوا الإيدز عن مجتمعنا" بجنوب الشرقية

الجمعة 08 نوفمبر 2019 01:44 م بتوقيت مسقط

تواصل فعاليات "أوقفوا الإيدز عن مجتمعنا" بجنوب الشرقية

 

الرؤية - حمد بن صالح العلوي

نظمت المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة جنوب الشرقية ممثلة بدائرة الرعاية الصحية الأولية قسم التثقيف الصحي عدد من المحاضرات التثقيفية بولاية صور بكلية صور الجامعية وولاية الكامل والوافي تحت شعار (أوقفوا الايدز عن مجتمعنا بالتوعية والفحص الطوعي)، والتي استهدفت فئة الشباب من افراد المجتمع وطلبة المدارس والكليات وأعضاء الفرق التطوعية والعاملين الصحيين .

وشارك في إلقاء المحاضرات، سالم بن علي الخروصي ممرض مختص ومرشد نفسي لمرضى الايدز ونقطة ارتكاز في مجال نقص المناعة المكتسب ( الايدز ) حيث تطرق في محاضراته التعريف بالمرض وأعراضه وطرق انتقاله والطرق السليمة للوقاية منه وكيفية التعامل مع المرضى المصابين .

مشيرا إلى أن فيروس مرض الإيدز يصيب الإنسان من خلال نقل الدم الملوث بالإيدز للأشخاص السليمين، وإن السلطنة أوقفت استيراد الدم من الخارج منذ عام  1993 خوفا من أن يكون الدم ملوثا بالأمراض، ونحن ننعم حاليا بوجود بنوك الدم المنتشرة في كل محافظات السلطنة، حيث إن الدم آمن أكثر ولا خطر على المريض، كما قدم الناشط سالم الخروصي خلال المحاضرات  نماذج وقصص واقعية وأرقام محلية وعالمية عن المصابين وتجارب شخصية للمتعايشين مع المرض.

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