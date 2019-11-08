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فعالية توعوية بمناسبة يوم الأشعة العالمي بمستشفى عبري المرجعي

الجمعة 08 نوفمبر 2019 01:39 م بتوقيت مسقط

فعالية توعوية بمناسبة يوم الأشعة العالمي بمستشفى عبري المرجعي

 

 عبري - ناصر العبري

نظم مستشفى عبري المرجعي فعالية بمناسبة يوم الأشعة العالمي، الذي يصادف الثامن من نوفمبر من كل عام، وذلك تحت رعاية الدكتور/ سالم موسى بن موسى العبري- المدير العام للمديرية العامة للخدمات الصحيه لمحافظة الظاهرة.

بدأت الفعالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم جاءت كلمة مسؤولة قسم الأشعة، التي رحبت فيها بالحضور والمشاركين بالمعرض بعدها قدمت طالبات مدرسة المسرات للتعليم الاساسي فقرة ترحيبية .

و تم عرض فيديو توعوي عن الكشف المبكر عن سرطان الثدي بالتعاون مع فرقه شباب عبري الذي يهدف إلى فحص ما بعد الأربعين والتقليل من نسبة الإصابة بسرطان الثدي ومدى اثره الفعال للمجتمع.

كما تضمن المعرض ركن خاص بالطفل تحت عنوان الطفل والأشعة. وكذالك تم تقديم فيديو تعريفي بقسم الأشعة يحتوي على الانجازات و التطورات التي شهدها مجال الأشعة.

وتزامنا مع الايام النوفمبرية تضمن الحفل لوحه وطنية تشكر صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم لما اولئ من اهتمام للقطاع الصحي من اهتمام كبير و ملموس..

وفي الختام تم توزيع درع لراعي الحفل والقائمين على انجاز الحفل.

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