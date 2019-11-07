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النفط ينتعش بفعل تجدد الآمال في اتفاق تجارة أمريكي صيني

الخميس 07 نوفمبر 2019 03:16 م بتوقيت مسقط

النفط ينتعش بفعل تجدد الآمال في اتفاق تجارة أمريكي صيني

 

مسقط – الرؤية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس وسط تلميحات جديدة من الصين على إحراز تقدم صوب اتفاق تجارة مع الولايات المتحدة، مما عوض أثر الضغوط الناتجة عن زيادة ضخمة في مخزونات الخام الأمريكية.

وبحلول الساعة 0812 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 33 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 62.07 دولار للبرميل بعد أن تحدد سعر التسوية على انخفاض 1.22 دولار للبرميل أو نحو اثنين بالمئة أمس الأربعاء.

وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط 37 سنتا أو 0.7 بالمئة عن الإغلاق السابق لتصل إلى 56.72 دولار للبرميل، وكان سعر التسوية منخفضا 88 سنتا أو 1.54 بالمئة في الجلسة السابقة.

وقالت وزارة التجارة الصينية اليوم، إنه في حين لم تتفق بكين وواشنطن بعد على الإلغاء المتبادل لبعض الرسوم الجمركية القائمة لكي يتوصل البلدان إلى اتفاق تجارة «المرحلة واحد»، فقد اتفقا على إلغاء رسوم إضافية على مراحل مختلفة.

وأعطى ذلك دفعة إيجابية لمعنويات السوق بعد أنباء بأن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت 7.9 مليون برميل الأسبوع الماضي مع قيام مصافي التكرير بخفض الإنتاج وتراجع الصادرات، واكتسح ذلك الرقم توقعات المحللين التي كانت لزيادة 1.5 مليون برميل، حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء.

وانخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير 2.8 مليون برميل و622 ألف برميل على الترتيب.

 

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