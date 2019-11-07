الخميس, 07 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
32 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

السلطنة تدين حادثة الطعن بالأردن

الخميس 07 نوفمبر 2019 12:42 م بتوقيت مسقط

السلطنة تدين حادثة الطعن بالأردن

مسقط - العمانية

أدانت السلطنة بشدة حادثة الطعن التي تعرض لها سياح أجانب ومواطنون أردنيون في محافظة "جرش"، وتؤكد تضامنها مع الأردن الشقيق ضد هذا العمل الآثم والمرفوض دينيًّا وأخلاقيًّا وإنسانيًّا وتعرب عن تمنّياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وكان عددا من السياح المتحدثين بالإسبانية ومرشدا محليا ورجل أمن تعرضوا للطعن أمس في مدينة جرش التي يتردد عليها السياح الأجانب.

وأبلغ مصدر أمني رويترز في البداية أنّ ثلاثا من الضحايا نساء إسبانيات لكن إسبانيا قالت إنّه لا يوجد مصابون من مواطنيها. وأظهرت لقطات مصورة للحادث بثتها وسائل إعلام أردنية ضحايا يتحدثون الإسبانية بلكنات أمريكية لاتينية على ما يبدو.

وأظهرت لقطات مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي امرأة ترقد على الأرض وهي تنزف وأخرى يبدو عليها الذعر الشديد وقميصها ملوث ببقع دماء.  وقال مصدر أمني آخر إن اثنتين من السائحات في حالة حرجة لكنه لم يخض في تفاصيل.

وشهد الأردن ارتفاعا في عدد السياح الأوروبيين خلال العامين الماضيين ويعتبره منظمو رحلات السياحة من أكثر المقاصد السياحية أمانا في الشرق الأوسط.  ونادرا ما يتعرض السياح الأجانب لهجمات في المملكة.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

03 أغسطس 2018

افتعال حادثة دهس أمام سيارة سعودية بالأردن

المزيد

01 مايو 2018

السلطنة تدين تفجري كابول

المزيد

28 أكتوبر 2017

السلطنة تدين الهجوم الإرهابي في البحرين

المزيد

23 يونيو 2018

السلطنة تدين تفجيرًا إرهابيًا بإثيوبيا

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

إسناد مناقصات بأكثر من 78 مليون ريال.. من بينها سدين للتغذية و"التصحيح الإلكتروني للامتحانات"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

السيد أسعد: فوز السلطنة بجائزة "إنجاز العرب" تأكيد على إبداع الشباب العماني اللامحدود

المحليات - أخبار

باحثة عمانية تحصل على الدكتوراه في علوم التربية من تونس

المحليات - أخبار

أمين عام "جيبكا" لـ"الرؤية": السلطنة تتجه بقوة نحو العالمية في مجال الصناعات البتروكيماوية

قضايا محلية - حوارات

بيان من "ظفار للطاقة" حول برادات المياه العامة

المحليات - أخبار

استيعاب العاملين بشركة الحراسة الأمنية في "مصفاة الدقم"

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"مها" .. منخفض مداري في بحر العرب يتطور إلى عاصفة

المحليات - أخبار

بالفيديو.. تعرف على مسار الإعصار المداري "كيار".. وأمطار متوقعة على صور وقريات ومسقط

المحليات - أخبار

بدء التأثيرات غير المباشرة للإعصار المداري "مها"

المحليات - أخبار

آخر تطورات العاصفة المدارية "مها".. وظفار تستقبل التأثيرات غير المباشرة لـ "كيار"

المحليات - أخبار

آخر مستجدات الحالة المدارية "كيار" في بحر العرب

المحليات - أخبار

بالفيديو.. آخر تحديث للمسار المتوقع للإعصار المداري في بحر العرب

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة