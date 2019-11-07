السلطنة تدين حادثة الطعن بالأردن

مسقط - العمانية

أدانت السلطنة بشدة حادثة الطعن التي تعرض لها سياح أجانب ومواطنون أردنيون في محافظة "جرش"، وتؤكد تضامنها مع الأردن الشقيق ضد هذا العمل الآثم والمرفوض دينيًّا وأخلاقيًّا وإنسانيًّا وتعرب عن تمنّياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وكان عددا من السياح المتحدثين بالإسبانية ومرشدا محليا ورجل أمن تعرضوا للطعن أمس في مدينة جرش التي يتردد عليها السياح الأجانب.

وأبلغ مصدر أمني رويترز في البداية أنّ ثلاثا من الضحايا نساء إسبانيات لكن إسبانيا قالت إنّه لا يوجد مصابون من مواطنيها. وأظهرت لقطات مصورة للحادث بثتها وسائل إعلام أردنية ضحايا يتحدثون الإسبانية بلكنات أمريكية لاتينية على ما يبدو.

وأظهرت لقطات مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي امرأة ترقد على الأرض وهي تنزف وأخرى يبدو عليها الذعر الشديد وقميصها ملوث ببقع دماء. وقال مصدر أمني آخر إن اثنتين من السائحات في حالة حرجة لكنه لم يخض في تفاصيل.

وشهد الأردن ارتفاعا في عدد السياح الأوروبيين خلال العامين الماضيين ويعتبره منظمو رحلات السياحة من أكثر المقاصد السياحية أمانا في الشرق الأوسط. ونادرا ما يتعرض السياح الأجانب لهجمات في المملكة.